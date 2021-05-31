人民网北京5月31日电 （申佳平）据国家统计局官网消息，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布的2021年5月中国采购经理指数运行情况显示，5月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，微低于上月0.1个百分点；非制造业商务活动指数为55.2%，较上月上升0.3个百分点。

对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，5月份中国制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数继续位于扩张区间，我国经济总体继续保持平稳扩张。

制造业采购经理指数基本持平

赵庆河表示，5月份，制造业采购经理指数与上月相比变化不大，景气度继续高于2019年和2020年同期，制造业延续稳定扩张态势。本月主要特点：

一是生产稳中有升。生产指数为52.7%，高于上月0.5个百分点，制造业生产扩张有所加快。从行业情况看，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、黑色金属冶炼及压延加工、通用设备、铁路船舶航空航天设备等行业生产指数均高于上月，且处于54.0%及以上较高景气水平。为满足生产需要，企业对原材料需求加大，采购量有所上升，本月采购量指数和进口指数分别为51.9%和50.9%，高于上月0.2和0.3个百分点。

二是需求增长放缓。新订单指数为51.3%，低于上月0.7个百分点，但仍位于景气区间，市场需求扩张步伐有所放缓。从外需情况看，新出口订单指数为48.3%，低于上月2.1个百分点，回落至临界点以下，反映出国外订单较上月减少。

三是价格指数为近年高点。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为72.8%和60.6%，高于上月5.9和3.3个百分点。从行业情况看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等上游行业两个价格指数均高于73.0%，其中黑色金属冶炼及压延加工业出厂价格指数连续三个月高于80.0%。

四是高技术制造业景气度持续上升。高技术制造业PMI连续三个月上升，本月为55.2%，位于较高景气区间，产业保持较快增长态势。高技术制造业生产经营活动预期指数升至高位景气区间，为61.5%；同时，从业人员指数连续三个月保持在51.0%以上的扩张区间，表明高技术制造业企业用工持续增加，对未来市场发展信心充足。

五是不同规模企业表现不一。大、中型企业PMI分别为51.8%和51.1%，高于上月0.1和0.8个百分点， 其中生产指数分别为53.8%和53.2%，高于上月1.0和1.8个百分点，表明制造业大、中型企业生产保持增长势头。小型企业PMI为48.8%，低于上月2.0个百分点，降至收缩区间，反映出制造业小型企业持续增长的动力仍显不足。

非制造业商务活动指数升至较高景气区间

数据显示，5月份，非制造业商务活动指数为55.2%，高于上月0.3个百分点。赵庆河指出，这表示我国非制造业扩张力度有所加大。

其中，服务业恢复态势稳定向好。服务业商务活动指数为54.3%，比上月微落0.1个百分点，但高于年内均值1.1个百分点，运行总体稳定。赵庆河表示，随着疫情精准防控持续发力显效，服务业恢复势头不断巩固，从行业情况看，在“五一”假期带动下，服务业消费市场持续升温，与长距离出行相关的铁路运输、航空运输、住宿等行业商务活动指数连续两个月高于65.0%，近期行业保持较高活跃度；与居民消费密切相关的零售、餐饮、文化体育娱乐等行业商务活动指数均高于上月，且位于58.0%以上较高景气区间，消费市场呈现积极恢复势头。同时，本月生产性服务业商务活动指数为53.8%，低于生活性服务业1.7个百分点，其中水上运输、资本市场服务等行业低于临界点。从市场需求和预期看，新订单指数为52.0%，高于上月0.7个百分点，业务活动预期指数为62.4%，连续4个月位于62.0%以上高位景气区间，表明企业对未来市场延续恢复发展态势保持乐观。

同时，建筑业重返高位景气区间。建筑业商务活动指数为60.1%，高于上月2.7个百分点，建筑业生产活动有所加快。从市场需求和用工情况看，新订单指数和从业人员指数分别为53.8%和53.0%，高于上月1.4和2.0个百分点，表明企业新签订工程合同量明显增加，劳动力需求上升，建筑业扩张动力增强。

综合PMI产出指数有所上升

数据显示，5月份，综合PMI产出指数为54.2%，高于上月0.4个百分点。赵庆河认为，这表明我国企业生产经营活动总体延续稳步扩张态势。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为52.7%和55.2%。

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