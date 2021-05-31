原标题：交通银行助力海南搭建七大数字人民币应用场景

近期，在人民银行海口中心支行指导和支持下，交通银行海南省分行“520交心相伴，畅享数币消费”数字人民币主题系列活动启动会在海口举行。会上向客户和商户代表介绍了交通银行围绕数字人民币应用所打造的一系列主题活动，深度解读了数字人民币知识，并现场开展了数字人民币消费红包派发活动。

交通银行正在积极为广大民众搭建更多数字人民币可触达和应用的场景。未来交通银行还将开展一系列主题活动，打造具有交通银行魅力的数币消费活动。

启动会上，交通银行海南省分行结合“520”这个充满爱意的日子，开展了“520开户有礼，姣姣宠你”数字人民币红包抽奖活动，派发出200元、100元、50元、10元、5元面值的红包，以满满的诚意回馈市民客户。活动现场，交通银行海南省分行还携手合作商户“五田家”粮品店开展了数字人民币体验活动，到场的嘉宾均可以凭着交行数币红包进行消费和选购精美礼品，得到了嘉宾们频频点赞。交通银行海南省分行通过这种数字红包发放，引导广大市民到这些场景使用数字人民币，充分体验创新支付新渠道，推动数字人民币走进千家万户，融入市民生活、工作的方方面面。

交通银行海南省分行高度重视数字人民币的推广和应用，通过内部制度制定、产品设计研发、支付应用场景搭建等一系列举措，分行搭建的数字人民币场景覆盖免税购物、智慧校园、智慧景区、智慧商圈、民生连锁、高端酒店及福利补贴等七大场景。

未来，交通银行海南省分行将不断深化政银企合作，以构建数字人民币生态为抓手，探索数字人民币应用新模式，为消费繁荣增添新活力，为自贸港建设注入动能。

(责编：董童、李源)