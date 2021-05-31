赵超

5月28日，中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会和中国科学技术协会第十次全国代表大会在北京人民大会堂召开。

会上，习近平总书记强调，坚持把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，把握大势、抢占先机，直面问题、迎难而上，完善国家创新体系，加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强。

会后，习近平总书记的讲话在社会各界特别是科技界引起热烈反响。与会代表纷纷表示，总书记的讲话再次发出了向科技强国进军的“动员令”，指明了具体方向和路径，吹响了“集结号”与“冲锋号”。今后要坚持把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，以实际行动为加快建设科技强国、实现高水平科技自立自强贡献力量。

“一定要勇闯科技无人区”

“嫦娥五号”实现地外天体采样返回，“天问一号”开启火星探测，“怀柔一号”引力波暴高能电磁对应体全天监测器卫星成功发射，“慧眼号”直接测量到迄今宇宙最强磁场，500米口径球面射电望远镜首次发现毫秒脉冲星，新一代“人造太阳”首次放电，“雪龙2”号首航南极，76个光子的量子计算原型机“九章”……

总书记在讲话中，盘点了中国科技创新的一系列成就，其中便提到了中国工程院院士刘中民团队开发的甲醇制烯烃技术。

“我们的成果被总书记点名了！”会后，刘中民洋溢着自豪的笑容。

中国科学院院士王赤也是被点赞的一员，“总书记在讲话中提到怀柔一号、天问一号多个空间科学领域的成就，我们在深空探测迈出了重要一步。”他更感到重任在肩：“我们离建设航天强国还有不小的差距。走高水平科技自立自强之路就要在科学思想上有创新，在空间技术发展上有突破，一定要勇闯‘无人区’。”

“近年来我国竞相涌现了不少重大科技成果，这充分说明我国科学家可以做到科技自立自强。同时我们也深感责任重大，一定要把科技创新工作做好。”中国科学院院士潘建伟提到。

习近平总书记强调，要加强原创性、引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。

对于“高水平科技自立自强”的新提法，中国科学院院士郭雷感到很振奋也很受鼓舞：“我的理解是在开放环境下实现科技自立自强，是做领先型、原创型的高水平研究，而不是低水平重复。”

中国工程院院士徐德民说，实现高水平科技自立自强是非常必要的。“关键技术、核心技术，是换不来也买不来的。因此只有实现高水平自立自强，才能在芯片等关键技术、核心技术方面不受制于人，才能实现高质量发展。我们要把关键技术完全掌握在自己手上。”

“保证时间就是保护创新力”

“要让科技人员把主要精力投入科技创新和研发活动，决不能让科技人员把大量时间花在一些无谓的迎来送往活动上，花在不必要的评审评价活动上，花在形式主义、官僚主义的种种活动上。”

中国科协十大代表、中铁大桥勘测设计院集团有限公司副总工程师徐恭义清楚记得，习近平总书记的这番话引起了全场热烈的鼓掌。

徐德民也记住了这次掌声。他说，让科技人员把主要精力投入科技创新和研发活动，这是很好的举措。“当前，我国科技创新服务体系还不是很健全，科研人员在科研之外花了太多时间。”他建议，进一步完善科技创新服务体系，减轻科研人员负担。

“保证时间就是保护创新力。”听完习近平总书记讲话，中国工程院院士钟南山非常兴奋。他说，“院士们应景性和站台性的任务和工作太多了，非常影响安心研究、培养人才。科技评审如果没有院士就显得级别不够高，开会如果没有院士参加就好像不够规格，这是不大好的理念。”

中国科协十大代表、首都医科大学附属北京天坛医院院长王拥军说，“总书记希望把更多的时间还给科学家，用在科研工作上。这就像医生治疗疾病开出的良方一样。他在分析国家科技体制改革面临的问题时，讲得非常落地、非常透彻，感觉他就像是在科研一线的人，对我们的处境了解很深刻。我们内心热血沸腾。”

“总书记这番讲话对教育界来说也是很好的导向，要真正让学术回归学术。”中国科协十大代表、武汉大学测绘学院院长姚宜斌说，“有时候学生也被迫参与一些应酬活动，这对他们的成长不利，会使他们丧失对学术界的信任，在他们心中埋下世故、利己、钻营的不良种子。”

在中国科学院院士、北京大学常务副校长龚旗煌的印象里，近年来科技工作者的社会地位不断提高，待遇也在不断改善。但与此同时，工作中存在不少束缚科研人员的繁文缛节，如填表、答辩、评审、开会、迎来送往、各种应酬等等，占用了不少时间，影响了潜心治学研究。

“总书记在讲到‘创新离不开持久的时间投入’时，现场响起热烈的掌声。我想，这反映了广大科技人员的心声，真的是说到了大家心坎儿上。”龚旗煌说。

龚旗煌说，中国科协作为学术团体，一方面要积极呼吁政府和社会为科研人员创造良好的环境，不办少办应景性活动，避免形式主义、官僚主义；另一方面也要带头加强内部管理，学会办的活动要回归学术本身，减少不必要的评审评议、论坛仪式等。大家共同努力、相向而行，把更多时间留给科技人员从事研发工作。

听完总书记的讲话，中国计量科学研究院热工所副所长冯晓娟表示， “有一种平时经历的困惑与烦恼被理解的感动。”她相信，未来随着科研管理改革的逐步推进，中国科研工作者会迎来更加友善的科研生态环境，中国的科技创新也会迸发更强的活力。

“不管是哪里来的人，只要有才就好”

今年87岁的中国科学院院士匡廷云表示，她坚持来参加院士大会的原因就是想亲耳听一听中央的指示。“虽然我已是高龄，但还是要继续奋斗。作为院士，不仅在科学研究方面要努力做出原创性成果，还要为科技强国建设培养高水平的后继人才。”

人才一直是总书记关心的大事。他在讲话中指出，“我国要实现高水平科技自立自强，归根结底要靠高水平创新人才。”“要更加重视人才自主培养，更加重视科学精神、创新能力、批判性思维的培养培育。”

王赤认为，人才自主培养与实现高水平科技自立自强密切相关。“我们培养创新型科技人才，要在教育目标、方向上进行比较大的改革；我们处在科技大国走向科技强国的时代，要把事业舞台留给自己培养的人才；不能闭门造车，应该培养国际视野的人才。”

对“人才自主培养”的提法，刘中民深有感触。“总书记讲话在强调国际合作的同时，又特别强调人才自主培养，这体现了强大的自信。”刘中民表示，要真正做好人才的自主培养，一个很重要的方面，就是对海归人才和本土人才真正做到一碗水端平。“人才人才，不管是哪里来的人，只要有才就好。”

中国科学院院士褚君浩也对科创环境的提升和科技人才的汇聚充满着信心。他说，中科院上海技术物理研究所的发展很好地印证了这一点。红外科学技术一直是“卡脖子”关键技术，买不来，要不来，必须自己发展。63年来，该研究所自立自强发展红外科技技术，培养了9个院士和一大批杰出中青年骨干。“我们会认真遵照总书记的指示和国家的要求，倾力培养年轻人才，把科学精神传承下去。” 褚君浩说。

徐德民表示，他带的博士生很有创新性，很多科研任务是由他们来承担的。“我们要敢于让年青人才承担这些重要工作，培养他们成为领军人才。”

对于“建设全球人才高地”，王拥军说，要为年轻人创造更快的成长环境；树立专心做科研的氛围，不能让年轻一代跟着帽子走、跟着评审走、跟着虚荣的荣誉走；给年轻人更大的容错空间。“科学探索带有不确定性，而且，研究领域越前沿，失败的几率也就越高。因此，我们不能认为只有做出好结果的才是好科学家，做出不好结果的就不是个好科学家。”

“总书记为我们指明了科技发展的道路，让我深深体会到科技创新和国家的命运前途紧密相联。勇攀高峰，敢为人先。我们一定要在自己的研究领域努力做出原创性工作，占领制高点，构建高新技术，形成新兴的战略产业。”匡廷云说。

(责编：赵超、章斐然)