6月1日，新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》将正式施行，法律以专章规定了未成年人的网络保护。5月30日，北京师范大学新闻传播学院和腾讯公司社会研究中心于共同举办“未成年人网络素养高峰论坛”，成立“未成年人网络素养研究中心”，发布了中心首批专家委员名单和首批研究课题，共同推动未成年人网络素养教育生态体系的建构与完善。

受访者供图

据了解，北京师范大学和腾讯公司携手构建未成年人网络素养研究的开放平台，运用互联网思维，面向业界和学界，开展全方位、多领域的深度合作，实现产学研用的有机结合，全面提升未成年人网络素养，共同为促进未成年人健康成长贡献力量。

北京师范大学副校长张凯指出，北师大作为全国师范教育的排头兵，肩负着建设中国特色世界一流大学的使命与担当，切实落实立德树人根本任务。十年来，北师大青少年网络素养课题组一直致力于青少年网络素养的研究，开创了青少年网络素养教育和实践体系，开展了大量的学术科研和教育实践创新工作，不断提升青少年网络素养，助力网络强国和教育强国建设。

腾讯集团副总裁、阅文集团CEO、腾讯影业CEO程武提出，作为一家以互联网为基础的科技和文化公司，怎样更好地帮助孩子们健康成长、快乐生活，是腾讯一直在思考的重要命题。2017年，腾讯相继推出了“成长守护平台”“健康系统”和“家长服务台”。 目前，“守护平台”已服务用户超过3000万，健康系统覆盖了包括端游和手游在内98%的活跃用户，针对疑似未成年用户的人脸识别验证已应用于腾讯旗下全部游戏产品。腾讯将与北师大一起并肩，本着开放创新的精神，聚集全球优秀学术资源，打造全球科研高地，为未成年人网络素养的全面提升，做出自己应有的贡献。

担任未成年人网络素养专家委员会主任的教育部长江学者特聘教授、北师大新闻传播学院学术委员会主任喻国明提出，要积极构建未成年人网络素养的生态系统，完善网络素养教育体系，广泛动员社会力量参与，形成政府、高校、行业组织、企业等共同关注和推动未成年人保护工作的新局面。首先要积极引领基础教育一线中小学开展网络素养课程教育；其次要加强基础教育教师培训；第三要发挥社会大课堂育人的作用。

中国文化国际传播研究院院长黄会林对加强对未成年人的网络价值观塑造提出建议。“要让主旋律传播更加年轻化，用贴近青少年、贴近时代的方式传播主流价值观；要让文化自信浸润青少年心灵，以青少年喜欢的方式来创新与传播中国文化，创作优秀的中国文化网络作品；要为少年儿童营造绿色、纯净的网络空间，需要政府、学界、业界共同努力。”他说。

北京师范大学新闻传播学院党委书记方增泉发布《未成年人网络素养2020年度报告》，将未成年人网络素养分为上网注意力管理能力、网络搜索利用能力、网络信息分析评价能力、网络印象管理能力、网络安全素养、网络道德素养等六个维度，构建Sea-ism网络素养框架，在分析未成年人网络素养现状的基础上，提出“赋权”“赋能”“赋义”是青少年网络素养的核心理念，从个人、家庭、学校、社会四方面提出对策建议，提倡多元主体共同构建未成年人网络素养教育生态系统。

此外，喻国明还在论坛上发布了中心成立之后首批研究课题——“未成年人信息选择的认知神经机制研究”“未成年人网络素养家校合育体系建构与创新实践研究”“未成年人社交网络关系建构与导向评估研究”“未成年人网络素养提升机制与干预技术研究”“未成年人网络文化传播机制研究”“未成年人网络行为年度报告研究”。他诚邀各界同仁共同组建研究队伍，为提升未成年人网络素养，构建未成年人网络素养教育新生态做出积极贡献。

来自业界、学界、政府的十余位专家分别以“新课题——未成年人网络保护时代意义”和“新生态—Z世代面向未来的青少年网络素养新体系”展开两场圆桌对话。在第一场圆桌对话中，六位专家分别从网络素养教育课程构建、教育理念、教师网络素养提升、未成年人互联网行为特征、法律保护、留守儿童网络素养等各个角度阐释了未成年人网络保护的时代意义；在第二场圆桌对话中，专家们分别谈论了学界、社会组织、互联网平台、媒体智库、政府部门在网络素养教育新生态中发挥的作用，共同探讨未成年人网络素养新体系的建构，指出要协调各方力量合力提升未成年人的网络素养。

(责编：董童、李源)