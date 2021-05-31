原标题：聚焦可持续的力量 平安养老险发布行业首份ESG报告

5月29日，平安养老险正式公布公司ESG战略，并发布平安养老险《2020年可持续发展报告》。该报告披露了平安养老险在增进民生福祉、助力实体经济、促进环境友好等方面的积极探索，展现了负责任、有温度的险企担当。

会上，上海市保险同业公会副秘书长伍国良指出，ESG的核心就是帮助企业探索可持续的发展路径。作为中国平安积极落实、深化可持续发展战略的重要实践，相信本次由平安养老险主办的ESG战略暨乡村振兴规划发布会，将在推动行业与社会向资源友好型和社会友好型发展的道路上发挥积极作用。

在过去的一年中，平安养老险在集团带领下，发挥自身专业优势，组织调动扶贫资源超2000万元，脚步遍布20个省份，先后开展了“村医工程”“平安健康守护行动”等公益活动。未来三年将继续投入5000万元到公益支持计划，涵盖健康、文教、保障等9大项目，巩固脱贫攻坚成果。

强化“四位一体”战略 塑造行业ESG样本

在平安集团的引领下，平安养老险正式将ESG理念融入公司战略，以服务保障民生、绿色、和谐、可持续发展为己任，制定了“道、控、议、事”四位一体的可持续发展战略。

这一战略确立了平安养老险ESG的顶层设计。“道”即理念，指通过专业创新的产品与服务纾困社会医养难题。没有完善的战略理念，就无法推动国家、行业、公司与利益相关方的可持续发展。

“控”即通过ESG组织与管理架构、ESG风险管理确保ESG战略高效落地。平安养老险将健康和养老因子纳入ESG风险管控体系中（如社会人口结构变化、人口老龄化、高发疾病等），形成了一套适合养老险公司属性的，从实施、落地、追踪到后评估，全流程的ESG风险管理体系。

“议”即通过各种沟通机制与股东、客户、员工、合作伙伴等相关利益方形成良好沟通互动。2020年，养老险开展了可持续发展问题分析，将各方关心的问题进行了评估，同时将评估结果纳入到公司战略发展规划中。

“事”即将公司经营发展及相关项目与17个联合国可持续发展目标进行对标与融合，构建平安养老险“SDGs地图”，其中涵盖了经济、健康、教育、节能、气候等14项，也成为未来工作的发力点。

上海市可持续发展研究会常务副会长钟律表示，企业ESG责任将被越来越多企业视为必修课，任何时候助推绿色金融及产业健康发展，都是作为国民经济血脉的金融企业义不容辞的责任。据了解，2021年平安养老险将可持续发展理念正式融入企业发展战略，也同步掀开了“可持续高质量发展”征程的崭新篇章。

一体化养老生态圈 助力健康中国建设

平安养老险一直深入关注新经济形态下的社会风险与养老保障需求，将可持续发展理念融入到产品和服务的全生命周期，通过集“团体保险、年金资管、健康服务”于一体的综合服务解决方案，构建全新的“一体化养老生态圈”，与各界伙伴共筑“老有所养、病有所医、贫有所助”的理念。

其中，在“贫有所助”方面，平安养老险以健康扶贫助力脱贫攻坚。其中“村医工程”健康扶贫项目通过整合集团资源，提出“4+1”智慧帮扶方案。截至2020年底，累计完成村卫升级1228所，培训村医11843名，组织开展村民移动体检726场，健康义诊覆盖贫困人口（已脱贫）超11万人次，为消除区域性整体贫困作出积极贡献。

作为平安养老险健康扶贫的帮扶代表，四川省凉山州布拖县农村中心敬老院院长阿冷么阿力在现场谈到，刚到社会福利救助中心工作的时候，既没有良好的生活环境，也没有专业的医务人员，老人们没有就医意识，即使身体出现了某些小毛病，也会抱着忍一忍就过去了的想法。但现在不一样了。平安养老险为大家建立了“乐龄之家”，配置了“一分钟诊所”，这间神奇的小屋现在成为了当地老人们的“网红”打卡点了，不仅解决了老人看病的问题，更在心理层面刷新了老人们对看病模式的刻板印象。

在“老有所养”方面，平安养老险深入参与我国养老保障三支柱建设，在基本养老保险、企业年金和职业年金以及个人商业养老年金产品三方面进行深度耕耘。积极参与社保基金投资管理，助力社会解决养老难题，实现居民养老财富的保值增值。

在“病有所医”方面，平安养老险以创新普惠助力健康中国。目前，平安养老险已经形成面向政府、企业、个人的医疗健康业务生态体系。以个人服务为例，由平安养老险参与的普惠型补充商业医疗保险“惠民保”已为超千万参保人群提供高额医疗保障及增值服务。

平安养老险党委书记、董事长兼CEO甘为民表示，乡村振兴战略是贯彻新发展理念，建设现代化经济强国的重大战略之一。在乡村振兴道路上，平安养老险再次出发，规划了未来三年共计5000万元的公益支持计划，涵盖健康、文教、保障等9大项目，巩固脱贫攻坚成果，创新探索长效脱贫机制。

(责编：董童、李源)