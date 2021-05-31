人民网北京5月31日电 （王仁宏）据民政部社会组织管理局消息，近日，民政部、中央网信办、工业和信息化部深入贯彻落实党中央决策部署，从严从快，精准打击，依法关停了2021年第三批非法社会组织网站及其新媒体账号，涉及全国艺术特长生考评委员会、中国乡村振兴科技馆、中国正面管教协会、中国机器人教育联盟等12家已被取缔的非法社会组织，并清除了有关关联网页。

民政部相关负责人指出，将持续保持高压打击态势，加强网络监测与排查，线下线上同步查处，坚决铲除非法社会组织的滋生土壤。对于性质恶劣、屡教不改的非法社会组织发起人，还将提请工信部门依法纳入违法互联网站（主办者）黑名单。

民政部提醒，有关机构和社会公众在与社会组织开展合作或者参与其活动时，务必注意核查其身份。全国社会组织的登记信息可通过中国社会组织政务服务平台、中国社会组织动态政务微信等渠道在线查询。

附：2021年第三批被关停网站的12家非法社会组织名单

制图：王仁宏

(责编：王仁宏、高雷)