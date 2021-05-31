人民网北京5月31日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，世界上在建规模最大的水电工程——白鹤滩水电站工程大坝今日全线浇筑到顶，大坝各项技术指标均满足设计要求，为今年7月1日前首批机组投产发电奠定了基础。

白鹤滩水电站大坝全线浇筑到顶。受访者供图

据介绍，大坝是水电站枢纽工程的核心建筑物，承担着挡水与泄洪的重要任务。白鹤滩水电站大坝为300米级特高混凝土双曲拱坝，分为31个坝段，最大坝高289米，坝顶弧长709米；坝身布置有6个导流底孔、7个泄洪深孔和6个泄洪表孔，大坝主体混凝土浇筑总量达803万立方米。

“白鹤滩水电站工程总工期为144个月。作为世界在建规模最大、综合技术难度最高的巨型水电站，白鹤滩水电站大坝建设过程创造了多项世界纪录：300米级高拱坝抗震参数，世界第一；首次全坝使用低热水泥混凝土；大坝承受总水推力达1650万吨，世界第二；拱坝坝高289米，世界第三。”三峡集团相关负责人表示。

据介绍，白鹤滩水电站总装机容量1600万千瓦，位居全球第二；单机容量为100万千瓦，位居世界第一，是金沙江下游四个水电梯级——乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝中的第二个梯级。坝址位于四川省宁南县和云南省巧家县交界。白鹤滩水电站开发任务以发电为主，兼顾防洪、拦沙、航运等，是我国“西电东送”骨干电源，也是长江流域防洪体系重要组成部分。

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