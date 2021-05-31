人民网北京5月31日电 （许维娜）好消息传来的时候，陈兹方正在抖音直播卖伦晚脐橙。直播中，有朋友告诉他，今年的“中国青年五四奖章”名单出了，全国一共34个人，他是其中之一。随后，他激动地和网友们分享了这个消息。

这种皮薄多汁的橙子是三峡河谷的地理标志产品。陈兹方用刀把果皮绕着圈削成长条，露出晶莹无络的果肉，一口咬下去，汁水迸溅，引人垂涎。

这一套动作行云流水，和平常的水果带货主播无甚区别。不同的是，陈兹方用的是脚，因为他没有双臂。

陈兹方正在抖音直播卖农产品。

“兹方帮帮我。”2020年7月，一位素不相识的重庆大姐在抖音找到陈兹方，希望他帮忙带货自家的梨。大姐是位身高一米一的“袖珍人”，为梨子辛苦操劳一整年，却因疫情遭遇滞销，急得团团转。大姐寄来的样品确实不错，陈兹方答应下来，二话不说便赶往当地。一周后，一万多斤梨子在抖音电商销售一空，他分文未取，只接受对方请了一顿火锅。火锅吃了几百块，陈兹方说，太贵了，“我心疼她的钱”。

在这些残疾朋友身上，陈兹方能看见曾经的自己，他总希望拉他们一把。今年3月，一位本地大哥找陈兹方帮忙卖血橙。大哥20多岁时打工摔伤脊椎，终生无法站立。陈兹方在他家的果园里做了3场抖音直播，卖出4万多元血橙。为了销售效果，他中午不下播，大哥的父母就把午饭送到果园里给他吃。橙子卖完了，陈兹方依然没得一分钱，但“多了个兄弟”。

更多时候，他帮人带货不仅不拿钱，还会倒贴。有一次，一位60多岁的乡亲围观他直播，对带货的真实性半信半疑。陈兹方说：“我明天给你试试。”就把乡亲家4000斤橙子拉走了。乡亲回家想想怕他卖不完，一个人吃那么多橙子“吃伤了”，第二天又来问他。陈兹方说：“你那点橙子哪够卖呀，３小时就卖空了。”他给乡亲结了钱，破损退货都是自掏腰包。他说，他不想把乡亲牵扯到售后环节，怕他们嫌麻烦，下次不愿参与。“我看似亏了，实则赚了。赚到的是乡亲们的信任，是自己的尊严。”

在此前十几年里，“凡是别人能用手做到的，我都要用脚做到。”陈兹方说。最早，他上山挖天麻。别人用手挖，他跪在地上用脚刨。天麻一个卖几块钱，季节对的时候，一天可以找几十个。那时候，陈兹方经常睡在山里，一待一整天。然而一年下来，他只挣了450块钱。

眼见这条路走不通，他又开始寻找其他商机。2008年，猪肉市场行情大好，一头整猪可以卖3000元。陈兹方又开始养猪。刚学着割猪草时，他常常割到自己的脚，带回来的猪草总是沾着血。辛苦了一年，猪出栏时，猪价却大跌，陈兹方非但没有挣到钱，还亏了4000多元，相当于全家一年的收入。

“一天到晚就想瞎搞，连手都没有还搞啥？”伴随着创业失败的还有不绝于耳的质疑声。为了安慰陈兹方，在外打工的哥哥攒了两个月的工钱，给他买了一部智能手机。没想到，手机给陈兹方打开了互联网的大门，让困在大山中的他第一次看到了外面的世界。

他用20天学会使用电脑，加入了电商创业的大潮中。现在，一天之内，陈兹方需要用脚敲击键盘15000次、发送消息500条、扫码280次、搬运箱子180件、接打电话60次、打包装盒60个……传统电商事业走上正轨后，他又抓住了短视频和直播的风口，在抖音一年吸粉百万。

通过他用双脚举起的镜头，更多人看到了大山里的好货。“高山的洋芋，低山的苕。”鄂西连绵的山间盛产粉糯的高品质土豆，却因信息封闭常年销路受阻。以前，村民卖不完的土豆只能自己吃，自己吃不完的喂猪，猪吃不完的只能扔掉，一年扔十几万斤土豆是常事。如今，订单哗哗地从山外飞来。

近两个月，陈兹方已通过抖音电商卖出39万元农货，帮助50多户家庭创收。乡亲们的钱袋子鼓了，都打心眼里感谢他，争相把自己家舍不得吃的好东西送到他家。

在陈兹方看来，抖音的兴趣电商机会很大，前景广阔。通过实时画面，人们可以看到“真实的农产品，真实的采摘、收割、加工过程”。

现在陈兹方直播的时候，依然会有不熟悉的网友问他：“你的膀子哪去了？”他咧嘴一笑，答：“你看不见的，我的膀子已经变成了隐形的翅膀。”

(责编：王仁宏、吕骞)