5月22日至28日，中国邮政储蓄银行（以下简称“邮储银行”）组织全行开展了2021年“金融科技活动周”活动。

活动期间，邮储银行以金融领域创新驱动发展战略取得的重大进展和突出成就为重点，向公众展示邮储银行手机银行6.0、客户经理云工作室、智能客服等金融创新产品和服务，重点推介了邮储生活等多个生活类场景金融服务，让公众切身感受金融科技创新带来的金融服务品质提升。

据邮储银行相关人士介绍，各分行依托遍布城乡的网络优势，通过营业网点LED和多媒体电视普及金融科技创新成果、防范银行卡诈骗等内容，向客户发放宣传折页，宣传讲解银行卡安全用卡常识、互联网金融常见风险、网上支付风险，提升公众金融风险防范意识。同时，各分行还通过邀请客户走进营业网点体验基于人工智能、大数据分析、图像识别、VR等新技术的金融科技创新产品，享受智慧金融带来的便捷服务。

本次活动内容丰富、覆盖面广，向公众普及了金融科技知识，提升了社会公众金融安全防范意识及服务体验，营造了金融科技助力金融服务民生的良好环境。

(责编：董童、李源)