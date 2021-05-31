人民网北京5月31日电 （王仁宏）今年以来，部分大宗商品价格的攀升已经给实体经济特别是中小企业经营带来不利影响。为此，中国期货业协会于5月31日在上海组织召开期货风险子公司服务中小企业大宗商品价格风险管理座谈会，会议向全行业发出倡议，号召各期货经营机构要充分认识服务中小企业的重要性和紧迫性，将期货行业发展植根于服务实体产业的丰沃土壤中，将服务中小企业作为行业创新发展不竭的动力。

倡议提到，各期货经营机构应加强对广大中小企业风险管理需求的调研。围绕中小企业采购成本快速上涨、供销不畅、融资困难等痛点、堵点，运用套期保值、基差贸易等手段稳定购销价格，畅通购销渠道，优化库存管理；通过仓单服务，拓展企业融资渠道，缓解融资困难；利用场外衍生品，为企业提供个性化、精细化的风险管理方案，帮助企业稳定生产、有效缓解经营困难。同时，各期货经营机构应加大投入，为中小企业提供专业高效优质的风险管理服务，在服务中创造价值。

倡议书最后呼吁，“让我们立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，抓住服务中小企业风险管理的巨大机遇，在创新探索中将自身打造为大宗商品的风险服务交易商，为推进中小企业高质量发展作出期货人应有的贡献！”

以下是倡议全文：

发挥专业优势，服务中小企业

——中国期货业协会向全行业发出倡议

今年以来，部分大宗商品价格的攀升已经给实体经济特别是中小企业经营带来不利影响。对此，党中央、国务院高度重视。期货经营机构作为市场化风险管理的提供者，应积极响应党中央、国务院号召，发挥风险管理的专业优势，帮助广大中小企业主动应对价格风险，稳定企业经营发展。为此，中国期货业协会于5月31日在上海组织召开“期货风险子公司服务中小企业大宗商品价格风险管理座谈会”。座谈会由中期协党委书记、会长洪磊主持，证监会期货部、上海期货交易所相关负责人等出席座谈会。新湖期货董事长马文胜、新湖瑞丰总经理陈清、永安期货首席风险官陈敏、永安资本总经理刘胜喜、中信期货副总经理吴刚、中证寰球商贸副董事长刘勇、南华期货总经理李北新、南华资本总经理尚立峰、国泰君安期货董事长陈煜涛、国泰君安风险管理总经理魏峰、中粮期货总经理王庆、中粮祈德丰商贸执行董事杨英辉、建信期货总裁葛文杰、建信商贸总经理李宏伟、大有期货总经理韩文辉、夯石商贸总经理张仕都等参加座谈会并介绍了各自服务中小企业的模式和经验。会议向全行业发出以下倡议：

一、提高站位，认识服务中小企业的重要性。中小企业是我国经济韧性、就业韧性的重要支撑，支持中小企业发展对于扩大社会就业、优化经济结构、增强国民经济整体活力具有重要意义。期货经营机构作为期货市场的重要中介机构，具有风险管理的专业优势，肩负着建设期货市场，服务实体经济的重要使命。各期货经营机构要充分认识服务中小企业的重要性和紧迫性，将期货行业发展植根于服务实体产业的丰沃土壤中，将服务中小企业作为行业创新发展不竭的动力。

二、深入调研，提供量身定制的风险管理方案。各期货经营机构应加强对广大中小企业风险管理需求的调研，针对每个企业的实际问题，设计有针对性的风险管理解决方案。要围绕中小企业产、供、销环节，梳理上下游产业链、供应链，提出综合性的风险管理解决方案。与产业行业协会和龙头企业紧密合作，推进实体企业、贸易企业规范运作，信息公开、透明，减少信息不对称，遏制囤积炒作。围绕中小企业采购成本快速上涨、供销不畅、融资困难等痛点、堵点，运用套期保值、基差贸易等手段稳定购销价格，畅通购销渠道，优化库存管理；通过仓单服务，拓展企业融资渠道，缓解融资困难；利用场外衍生品，为企业提供个性化、精细化的风险管理方案，帮助企业稳定生产、有效缓解经营困难。

三、加大投入，用专业的风险管理服务创造价值。各期货经营机构应着力增强风险管理产品设计能力、定价能力和交易能力，为中小企业提供个性化、多样化并且精准度高、贴合度强的风险管理产品；要建立以定价为核心的风险管理框架，将新科技、新技术引入定价分析，充分整合货物流、现金流和风险流，形成“最优”报价；要积极发展期货资管业务，引入长期资金，加大市场深度广度，增强流动性，服务套期保值；要提升对冲能力，强化风险整合分析，优化对冲策略，降低对冲成本，合理利用场内外两个市场，为中小企业提供专业高效优质的风险管理服务，在服务中创造价值。

四、做好平衡，坚持服务与风险并重。各期货经营机构要重视信义义务，规范机构及从业人员执业行为；要针对中小企业特点，做好客户信用评估、履约保障管理，制定风险处置预案；要不断完善风险管理组织架构，明确各方职责；要重视风险管理信息系统建设，不断优化计量模型，做好风险评估识别、动态监测、报告预警和压力测试；同时，加强数据治理，履行好信息报告义务。

五、善于总结，重视经验宣传与推广。各期货经营机构要发挥成熟经验模式的示范引领作用，及时归纳总结、认真梳理服务过程中的典型案例和成功经验，形成制度性的实操手册。要加强行业内交流学习，促进成熟模式的推广和运用。要充分发挥新闻媒体作用，注重期货市场功能和服务效果的宣传引导，形成合力，提升中小企业对期货及衍生品市场认知度、参与度。

让我们立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，抓住服务中小企业风险管理的巨大机遇，在创新探索中将自身打造为大宗商品的风险服务交易商，为推进中小企业高质量发展作出期货人应有的贡献！

(责编：王仁宏、章斐然)