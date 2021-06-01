鞠立新

第五十个世界环境日即将到来，世界环境日以“生态系统恢复”为主题，聚焦“恢复人类与自然的关系”。作为发展中国家、全球第二大经济体，中国提出环境日主题为：人与自然和谐共生，旨在唤醒全社会防治污染、保护生物多样性的意识，增强蓝天幸福指数，树立尊重、顺应、保护自然的理念，建设人与自然和谐共生的美丽中国。

中国连续多年强力推进蓝天保卫战，其做法和成果令世界瞩目。污染防治攻坚战、蓝天保卫战和碳达峰、碳中和目标呈正相关，具有长期性、复杂性和艰巨性。中国高度重视大气污染防治工作，相继实施《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《大气污染防治行动计划》，把蓝天幸福指数列为攻坚战的核心要素。

打赢污染防治攻坚战、蓝天保卫战，需要相关部门做好顶层设计，完善推进机制，聚合工作力，确保相关政策能够落地见效。

打赢污染防治攻坚战、蓝天保卫战，需探索精准治污路径，科学管理，并建立预警机制的新模式。目前，环境治理进入关键期，精准施策尤为重要。

今后，为增强蓝天幸福指数，笔者建议如下：

第一，坚持高格局推进，实施部门联防联控。建立污染防治、蓝天保卫战工作小组，各职能部门积极认领相关问题，并定期对空气质量动态进行研判，提出预警，有效把控污染防治变化趋势。加大大气监测站点检测力度，对道路扬尘进行专项治理。各部门应强化日常保洁工作，增设城市道路清洗洒水除尘力度。对施工工地扬尘整治需要进一步加强，督促工地施工时做好防尘网封闭、工程主体作业无敞开堆放垃圾等工作，确保扬尘达标。

第二，科技溯源，精准管控。相关各部门应积极采用科研无人机检测污染状况，全方位掌控污染分布情况，高效、精准管控问题区域。对监测异常区域进行溯源追踪，排查问题，实时研判。积极开展大气污染防治培训，提高相关部门人员的业务能力。各级各部门通过培训会，宣传生态环保知识，增强公众防治污染的环保意识。

第三，督察常态化，定期进行检查。污染防治攻坚战、蓝天保卫战是一场攻坚战、持久战，相关部门应坚持精准考核，发送相关数据并做好分析日、周、月报。强化督察管控力度，发现问题及时整改。抓落实是关键，抓好重点任务推进工作。

一分部署，九分落实，全力治污必须深入践行我国的生态文明思想，坚持协同推进节能降碳方向不变，精准、科学、依法治污的力度不减。污染防治攻坚战是一场硬仗，离不开政府、企业、媒体、公众、社会组织等合力上阵。

(责编：杨光宇、胡永秋)