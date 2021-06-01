张茉楠

近年来，具有窗口意义的中国展会正成为中国迈向高质量发展和高水平开放的风向标。从中国进出口商品交易会（广交会）到服务贸易博览会（服贸会），从中国国际进口博览会（进博会）到中国国际消费品博览会（消博会），这些国家级展会越来越多，越办越好，不仅凸显了中国经贸发展重心从货物贸易到服务贸易、从出口到进口到消费的演变过程，更表明对外开放已经迈向新的发展阶段。

当前中国兼具“世界工厂”与“世界市场”的“双核角色”，这是打造超大规模市场的前提和物质基础。“十四五”规划纲要提出，坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，依托我国超大规模市场优势，促进国际合作，实现互利共赢，推动共建“一带一路”行稳致远，推动构建人类命运共同体。在全球保护主义愈演愈烈的背景下，“中国市场”正成为全球品牌竞相追逐的高地。各大品牌投资者持续看好中国大市场的容量与潜力，全球格局中的“中国市场”优势正进一步显现。

一方面，强劲的内需和进口增长对全球品牌外溢效应明显。目前，消费已成为中国经济的主引擎。数据显示，2019年全国社会消费品零售总额达到41.16万亿元，2020年消费对经济增长贡献率57.8%，拉动GDP增长3.5个百分点，连续6年成为第一拉动力。

从进口规模看，中国也已成为仅次于美国的第二大进口国，其进口规模占全球比重已由2001年的3.8%上升至2019年的10.8%。2020年随着中国率先控制疫情并实现正增长，消费品零售市场和进口规模进一步扩大。近年来，高质量产品与服务的消费能力增长迅速，跨国企业在中国消费市场的渗透率已经远高于其本土市场的渗透率，许多品牌甚至推出“在中国，为中国”的策略。数据显示，全球奢侈品牌在2020年的扩张以区域市场调整为特点，零售品牌纷纷将战略重点转移到亚太市场，发力扩张中国业务网络。

另一方面，制度型开放也为全球品牌进入中国提供新的通道。近年来，中国着力构建开放型经济新体制，推动以保障商品和要素自由流动为主的流动型开放向规则导向的制度型开放转变，自贸区（港）被赋予“更大改革创新的自主权”。

以消博会为例，海南设立消博会不仅立足于海南，还将通过这个平台进一步释放中国庞大市场的消费潜力。目前，海南自贸港在59个国家和地区实施了免签证、离岛免税、进口免税清单等政策，一系列优惠政策将为海外品牌进入中国市场提供更加便利的渠道。中国制度型开放力度越来越大，2020年版全国外商投资准入负面清单和自贸试验区外商投资准入负面清单分别减至33条和30条，全国跨境服务贸易负面清单也即将出台，这意味着服务贸易的市场准入将大幅度放开，进一步激发了全球品牌对中国市场的信心。

事实上，进博会正成为促进中国“双循环”新发展格局的新平台。海外的优质商品和服务进入中国，将增强供给体系对国内需求的适配性，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。这不仅有利于世界各国共享中国市场机遇，继而带动世界经济复苏和增长，也有利于为中国消费者提供更多优质消费品，提高供给质量和水平。

未来，应继续办好各大外贸展会，提升外资企业的根植性，更好地发挥全球品牌商和外资企业外引内联的纽带作用，围绕高质量市场体系的制度建设，加快推进改革开放，进而激发和释放更大的市场潜力。

（作者为中国国际经济交流中心美欧所首席研究员）

(责编：杨光宇、胡永秋)