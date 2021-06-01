本报记者 叶 子

连日来，江苏省扬州市新盛社区网格员针对辖区老年人开展了网络时代生活“新技能”公益培训活动。图为网格员正在指导一位老人通过扫描二维码使用智能健身器材。

庄文斌摄（人民视觉）

由河南省郑州市市场发展投资有限公司打造的国有公益性农贸市场“市投集市丰乐农贸市场店”，配套了智慧化管理系统。图为顾客在观看大屏幕上滚动播报的场内交易信息。

张 涛摄（人民视觉）

在2021中国互联网公益峰会上，参会者正通过投入空塑料瓶来兑换公益礼品。

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2021中国互联网公益峰会举办地重庆市人民大礼堂。

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晒出一幅自己捐助的“小朋友画廊”里的画作、积攒运动步数在“蚂蚁森林”里种一棵胡杨、网购一件“公益宝贝”、参与一次“为爱拼单”……从电脑端到移动端，从社交互动到网络购物，如今，互联网公益越来越普遍，形式也愈发多样。

古人说：“一善染心，万劫不朽，百灯旷照，千里通明。”公益，是一种人人可为的善举。数字时代，互联网公益将更多的人、信息、技术连接起来，以指尖公益消除数字鸿沟、以透明公益建立信任纽带、以理性公益推进慈善文明，逐渐成为一种创新的互助方式、生活方式，在社会治理和民生建设中也发挥出重要作用。

随着公益迈向数字化的新征程，如何利用数字化技术和工具，创新公益项目、提升运营效率、重塑生态格局，以更好地创造社会价值，成为整个行业共同努力的方向。

数字化为公益插上翅膀

“大家好，我是助盲志愿者陈燕，我给大家带来的影片是《我和我的祖国》。这部电影聚焦新中国历史上的经典瞬间，讲述了普通人与国家之间息息相关密不可分的动人故事……5月29日晚7点半，让我们相约心目影院，用心灵的目光，去欣赏和感悟电影艺术的魅力。”

听到公益项目“心目影院”最新一期的观影预告，“铁杆粉丝”石秀青又开始期待起来。

“我是先天失明，以为这辈子都和看电影无缘了，但没想到有了这样一个影院。”石秀青说，平均每周一部电影，她跟着心目影院“看”了17年电影。“用心灵的目光，去欣赏和感悟电影艺术的魅力”这句经典结尾，对她而言是再熟悉不过了。

从2004年开始，心目影院每周六在北京鼓楼的一个小院里为视障朋友们“讲”电影。“那时候屋子小，就15平方米，放了十几把折叠椅。”心目影院创始人王伟力说，由于有固定的播放时间，一传十、十传百，越来越多的视障朋友们从四面八方赶来。2012年，小屋扩大到近40平方米，心目影院也在全国20个城市落地。到2018年，一家电影院伸出援手，承诺长期提供一间影厅给视障群体讲电影。

不过，能到现场“观影”的视障群体还是有限。如今，数字化平台的介入，彻底改变了心目影院的困局。

2020年5月，心目影院通过企业微信平台为全国视障观众直播，坚持每周六晚为视障观众讲述一部电影。直播平台开通后，视障观众点击链接就能收听、错过也可回放、群里还能交流，大家直夸“方便！”

一位观众说：“这样看电影，不受时间和地点的限制，还可以邀请志愿者来给我们讲一些以往的经典电影，好电影我们不会错过了。”

线上直播讲电影的形式吸引了更多的视障观众，也增加了志愿者参与服务的机会，越来越多的志愿者参与到这场爱心接力。截至2021年4月24日，心目影院线上直播讲述电影累计举办47场，参与讲述志愿者达57人次，直接受益的视障观众达6086人次（不含观看回放人次）。

为了维系心目影院，王伟力曾卖过车，也花光过存款，甚至还向父母借钱。现在，心目影院的故事被搬上互联网公益平台，那里凝聚了各方善意，也能扩大传播效应，陌生人的爱心源源不断地涌来。借助互联网公益平台，心目影院还实现了善款的透明化管理。

心目影院的故事，是数字化赋能公益的一个小小案例。在中国，数字化为越来越多的公益项目插上翅膀，实现转型升级。

互联网公益结出累累硕果

“近年来，通过民政部指定的20家互联网公开募捐信息平台，慈善组织募集的善款每年增长率都在20%以上，2020年募集金额更是达到82亿元，比2019年增长了52%。2019年和2020年，连续两年有超过100亿人次点击、关注和参与了互联网慈善。”近日召开的2021中国互联网公益峰会上，民政部副部长王爱文通过线上致辞，披露了这组数据。

王爱文表示，互联网和移动支付技术的应用，对人们生活方式与社会交往等各个方面产生了全面而深刻的影响，人们的慈善观念、慈善行为正在发生深刻变化。探讨数字化时代的公益事业如何创造可持续社会价值，意义非常重大。

确实，如今，通过互联网公益平台，捐助人可以直接找到关心的项目，第一时间获取项目反馈，甚至与受助者在线上、线下进行互动，这种体验和流程上的变化，正在深刻改变着大众参与公益的习惯，帮助善意得到最大效率的汇聚和运用。

与民政部披露的数据相呼应，在“腾讯公益”平台上，2020年用户捐赠38.49亿元，比2019年增长37%，参与人次也突破了1.18亿人次。截至2021年4月，腾讯公益平台上累计筹得爱心网友的善款总额超过117亿元，共计为9万多个公益项目提供了助力。

在参与人数、筹集善款等数量上的持续增加之外，更重要的是，伴随着互联网快速发展，敏捷、高效、线上化的数字化能力充分展现，基于数字化思维和能力的公益项目正在不断涌现。

例如，在乡村振兴和教育助学领域，《农村寄宿制学校学生发展报告》指出，许多农村寄宿学生因为无法得到有效的陪伴而面临心理健康问题，但传统公益的服务模式在专业人才及地域分布上较为受限，农村地区的寄宿学生很难得到充分关注。

腾讯公益平台上的“新一千零一夜”公益项目，通过线上播放经典绘本故事的形式，低成本、高质量地为农村寄宿生提供了情感陪伴。

在中国各个互联网公益平台上，各公益团队得到公众聚沙成塔般的支持：有公益组织常年关注崇山峻岭间的山区学校，为孩子们带去书籍；有机构将爱心投向亟需救助的罕见病患者，为他们点亮生命里的一束光；还有公益组织让更多人关注到农村妇女笔下的农民画，并通过直播带货改善了她们的生活境况……善意，正通过互联网平台悄然传递。

实现“人人公益”的善行圈

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，“促进慈善事业发展，完善财税等激励政策。规范发展网络慈善平台，加强彩票和公益金管理。”建立全国统一的慈善大数据平台，促进慈善捐赠和救助数据共享，助力和推动全行业的数字化建设，已成为行业共识。

在2021中国互联网公益峰会上，公益数字化也屡次被提及。

一位公益组织的负责人说得很坦诚：现在很多公益组织都开始使用数字化工具，比如在线文档、在线会议等等；但是，机构只把它们当作好用的工具，不会使用“数字化”这种说法，因为负责人对数字化的了解也不深入，不知道怎么搭建数字化的框架、怎么进一步推进数字化与业务的结合或者数据与战略的结合。

《公益数字化研究报告2021》的调研结果，印证了这位公益组织负责人的说法——虽然近七成公益组织负责人表示对于数字化有需求，但66%的公益组织投入数字化的金额仅在总募资额的1%以下。

“当大众对互联网公益产品日趋熟悉，更大的命题也随之而来：整个公益行业该如何进一步加速数字化？”腾讯公益慈善基金会发起人兼荣誉理事长陈一丹表示，在社会需要、民众期待之间，公益数字化成了尤为明确的目标和使命。

一位公益数字化产品供应商负责人表示，目前，一些小型公益组织的数据分析意识并不强。数据分析一般有三个目的，一是向公众或受益方披露，二是用于研究，三是用于决策、指导开展服务。很多公益组织对于数据的使用还停留在第一、二阶段，不会用于业务的决策。

尽管目前公益事业面临数字化工具薄弱、人才匮乏、资金缺乏等问题，但公益数字化的未来是值得期待的。

陈一丹认为，公益数字化的整体方向，必然意味着更多的连接、更丰富的生态和更大的可能性。以前，很多公益组织因为得不到关注而处境艰难，直至数字化技术将其与公众、公募基金会直接连接，崭新的活力与能量由此迸发。数字化连接不仅能为公益组织带来资源上的帮助，更能拉动施益方深度参与所捐助的项目，加深对社会问题的理解，助力社会进步。

此外，数字化帮助互联网公益持续提升透明度和运营效率。例如，应用区块链技术后，公益项目全流程信息可溯源、可回查、可追踪、不可随意更改，项目的进展能更好披露给公众，从而保证每个公益项目都在阳光下运行。以“心目影院”项目为例，记者看到，在腾讯公益平台上，一家爱心企业和2072份公众为之捐款的记录都被上传至区块链，信息公开透明，项目有了专属的区块链电子认证。

陈一丹这样展望公益数字化的前景：伴随数字化程度加深，公益行业将更加去中心化，越来越多的人将被公益组织、公益项目直接触动和感染，最终有望实现“人人公益”的善行圈，让爱心更好传递。

(责编：杨光宇、胡永秋)