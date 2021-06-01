新华社北京5月31日电 （记者王希）中国企业国有产权交易机构协会（中国产权协会）日前发布数据，2020年我国国有企业混改项目通过产权交易资本市场引入社会资本共计1971.2亿元，相比2019年增长13.4%。

作为我国多层次资本市场的组成部分，产权市场是现代产权制度的重要一环，也是要素市场化配置的重要平台，在推动国资国企改革、服务实体经济发展，尤其在为非上市企业提供非标准化的权益流转和融资服务方面，具有独特作用。

中国产权协会有关负责人表示，近年来，随着《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》等文件陆续出台，国有企业混合所有制改革政策环境进一步优化，产权交易资本市场已成为助力各级国企实施混改的重要操作平台。

最新统计显示，2016年至2020年间，我国产权交易资本市场共完成混改项目5820宗，累计交易额突破万亿元大关，达到1.08万亿元。其中，国企混改项目5523宗，交易额1.05万亿元；民营企业混改项目297宗，交易额330.4亿元。

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