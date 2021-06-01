本报记者 廖睿灵

五月三十一日，在江苏连云港港东方公司码头，一批特种车辆等待装船外运。

王 春摄（人民视觉）

5月31日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布中国采购经理指数。5月，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，继续位于临界点以上，制造业保持平稳扩张。非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为55.2%和54.2%，分别高于上月0.3和0.4个百分点。

5月份，制造业PMI与上月相比变化不大，景气度继续高于2019年和2020年同期，制造业延续稳定扩张态势，并呈现生产稳中有升、价格指数为近年高点、高技术制造业景气度持续上升等特征。

生产稳中有升。生产指数为52.7%，高于上月0.5个百分点，制造业生产扩张有所加快。农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、黑色金属冶炼及压延加工、通用设备、铁路船舶航空航天设备等行业生产指数均高于上月，处于54.0%及以上较高景气水平。

价格指数为近年高点。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为72.8%和60.6%，高于上月5.9和3.3个百分点。石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等上游行业两个价格指数均高于73.0%，其中黑色金属冶炼及压延加工业出厂价格指数连续三个月高于80.0%。

高技术制造业景气度持续上升。本月高技术制造业PMI为55.2%，连续三个月上升，位于较高景气区间，产业保持较快增长态势。高技术制造业生产经营活动预期指数升至高位景气区间，为61.5%。从业人员指数连续三个月保持在51.0%以上的扩张区间，表明高技术制造业企业用工持续增加，对未来市场发展信心充足。

看非制造业商务活动指数，扩张力度有所加大。

5月，服务业商务活动指数为54.3%，比上月微落0.1个百分点，但高于年内均值1.1个百分点，运行总体稳定。其中，与居民消费密切相关的零售、餐饮、文化体育娱乐等行业商务活动指数均高于上月，位于58.0%以上较高景气区间，消费市场呈现积极恢复势头。从市场需求和预期看，新订单指数为52.0%，高于上月0.7个百分点，业务活动预期指数为62.4%，连续4个月位于62.0%以上高位景气区间，表明企业对未来市场延续恢复发展态势保持乐观。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为52.7%和55.2%，由二者构成的综合PMI产出指数为54.2%，表明我国企业生产经营活动总体延续稳步扩张态势。

(责编：杨光宇、胡永秋)