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再保险业务监管将更加完善

2021年06月01日05:15 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京5月31日电  （记者王俊岭）记者日前从银保监会了解到，近年来我国再保险市场快速发展，原有监管规定已不能完全适应再保险市场发展和监管的要求。为有效防范化解风险，推动再保险市场高质量，银保监会起草了《再保险业务管理规定（征求意见稿）》（简称《规定》），并于日前向社会公开征求意见。

　　据银保监会有关部门负责人介绍，《规定》共六章四十二条，此次修订主要体现在八个方面：加强再保险顶层战略管理；加强再保险业务安全性的监管；加强再保险合同管理的监管；加强直保公司开展分入业务的管理；加强再保险经纪人的监管；支持直保市场发展；消除与现有监管政策相冲突的内容；精简信息报送任务。

　　“《规定》在修订过程中充分征求并听取了行业意见，预计将有利于提升再保险在保险公司风险管理中定位和作用，规范再保险业务经营行为，强化市场主体的合规经营和风险管理能力，明确、优化、简化监管要求，鼓励保险公司加大再保险业务投入，促进再保险市场的持续繁荣和发展。”该负责人说。

　　据了解，“再保险”又称“保险的保险”，是保险业务的进一步延续，通常指保险公司把部分保费付给再保险公司，形成风险共担的格局。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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