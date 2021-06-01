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甘肃泾川县——

搬出山沟天地宽（沿着高速看中国）

本报记者  董洪亮  王锦涛
2021年06月01日05:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　从福银高速甘肃泾川县出口驶出，不用半小时，就到了王村镇二十里铺村。

　　雨初霁，太阳照进客厅，66岁的魏恩宏刚在手机上订完机票。“给孙子订的，去旅游。”

　　“过去住在穷山沟，哪里敢想坐飞机，拖拉机都没得坐。”魏恩宏说的山沟是老村子，山大背阴，住土窑洞，从早到晚黑乎乎，“靠天吃饭，日子过得紧巴巴。”8年前，他们整村搬迁，住进了亮堂的砖瓦房。“搬出山沟天地宽。”魏恩宏说，家家配套养殖圈舍，户户都有蔬菜大棚，村里有了致富路。

　　“我的圈舍和大棚都流转了。”魏恩宏说，共计4亩地，一亩800元。搬出来后，孩子们在外务工，他在家门口上班，“一天100元，月月收入2000多元。”今年春节，他算了一笔账，除去开支，家里净落8万元。“算不得村里上游水平。”魏恩宏连连摆手，不少人家年收入早过了10万元，家里都有两辆小轿车，“我们家才一辆，还是几年前买的。”

　　王村镇地处泾河两岸，山川墚峁间分布着18个行政村。距二十里铺村不远的朱家涧村，也曾深陷贫困。

　　“抬头是山，低头是山，山连着山。”村民朱仁录说，朱家涧村就被“夹”在山旮旯里。“全村百十户，分散在大屲山、小屲山等8个地方。”朱仁录说，最远的人家相距10多里地。住的土坯房，吃的杂粮馍，吃水凭肩挑，赶集全靠走，“就是走得快，也得俩钟头。”

　　“一亩菜，十亩田，辛辛苦苦整一年，到头手里没有钱。”坐在水电暖、天然气一应俱全的楼房里，要不是朱仁录保存的一张老照片，很难想象过去的艰苦。“人在山的这边住，地在山的那头种。”朱仁录指着照片说，种地不易，收获更难，人拉着几百斤的架子车，爬山过沟，烈日当头，豆大的汗珠能连成线，“把人累得兮兮（够够）的。”朱仁录顿了顿说，“好在赶上了脱贫攻坚，这才下山上楼，剜了穷根。”

　　移民新村对面，当地流转土地建成13座日光温室、235座钢架大棚。“种甜瓜、辣椒、西红柿等。”朱仁录说，天津的专家在村里蹲点半年，手把手教大家栽培新技术。“技术真是生产力呀！”朱仁录说，效益看得见，去年他家的蔬菜棚，收入5万多元。此外村上还建成了朱家涧村兴涧养殖专业合作社，为83户建档立卡户寄养“平凉红牛”基础母牛142头，每年都分红。

　　在朱家涧村安置小区斜对面，建起了一座知青记忆园，旅游旺季，人气爆棚。村民张巧娥擀得一手好面，搬出来后，她在这里的一家餐饮店上班，一个月3000多元的收入。“以前在山里没黑没明地干活，还没有现在半年的收入好。”张巧娥说，收入高了，生活好了，每晚还要和村里的姐妹，一起跳广场舞。

　　“看病也方便。”朱仁录接过话，小区门口就有新建的村卫生所，从家里到镇卫生院，步行也就10分钟，“关键是啥？合作医疗能报销。”朱仁录说，他的想法是，种好菜，卖到省外去，“高速方便得很！”

　　


　　《 人民日报 》（ 2021年06月01日 02 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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