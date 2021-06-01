本报南京5月31日电 （记者何聪、姚雪青）5月26日，2021年度长三角地区主要领导座谈会在江苏无锡举行。

会议以“服务新发展格局、走在现代化前列”为主题，全面分析了长三角一体化发展面临的新形势新任务，总结交流了2020年度长三角地区主要领导座谈会以来三省一市推进一体化发展的工作成效，审议了《长三角地区一体化发展三年行动计划（2021—2023年）》等文件，重点围绕探索形成新发展格局的路径、夯实长三角地区绿色发展基础、增强区域协同高质量发展动能等方面进行了深入讨论，形成了广泛共识。

会议认为，一年多来，长三角三省一市在党中央坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足全国一盘棋，紧扣一体化和高质量两个关键词，聚焦“一极三区一高地”战略定位，狠抓长三角一体化《三年行动计划》落实，合力种好长三角生态绿色一体化发展示范区的改革试验田，集中精力确保2020年度重大签约事项落地见效，一体化发展进入了前所未有的加速期，长三角呈现出上海龙头高高引领、江浙两翼开合奋进、安徽强势发力的高质量发展态势。

《 人民日报 》（ 2021年06月01日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)