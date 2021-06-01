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“天问一号”火星磁强计开启在轨探测

2021年06月01日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报合肥5月31日电  （记者徐靖）近日，中国科学技术大学独立研制的“天问一号”探测器环绕器有效载荷——火星磁强计的伸杆进行在轨展开。遥测参数显示伸杆展开到位，返回科学数据显示产品运行正常，这标志着火星磁强计即将开启对近火空间矢量磁场的科学探测任务。

　　“天问一号”探测器由环绕器和着陆巡视器两部分组成，火星磁强计是环绕器的7个科学载荷之一，其主要科学探测任务包括全面准确地测量火星空间边界层，探测火星南部局地岩层的有效剩磁及火星感应磁层，研究近火空间处的行星际磁场。火星磁强计的两个磁通门探头安装在一根长的伸杆上，使得探头远离卫星本体，从而减小卫星本底剩磁对探头所测空间磁场的影响，伸杆的成功展开标志着火星磁强计正式开启其科学探测任务。中科大地球和空间科学学院空间有效载荷研制团队正在组织开展在轨监视以及卫星本底剩磁的识别和去除工作，全力保障火星磁强计后续长期在轨探测和科学数据分析任务。


　　《 人民日报 》（ 2021年06月01日 14 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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