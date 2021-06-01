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浙江磐安——

科技人才助力农民增收

2021年06月01日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报杭州5月31日电  （李柏言）6月是油用牡丹结果期，看着日渐饱满的果荚，浙江省磐安县大盘镇潭下村满山红家庭农场的工人们喜上眉梢。“自从科技特派员朱老师指导我们搞这个油茶套种牡丹，丰产期每亩至少能增收4000元。”农场主楼金六说。

　　磐安是浙中山区县，近年来，该县积极探索下派引进与自身培养相结合的人才体系，以多种形式发挥人才作用，为农民致富提供保障。

　　科技特派员朱开元是浙江省农科院副研究员，派驻大盘镇已经5个年头。依托省农科院花卉所技术平台，他带领团队在当地推广建立新型木本油料作物山地牡丹和赏食兼用型中药材金银花新品种基地，带动农户增收致富。

　　在朱开元的指导下，满山红家庭农场80亩油茶基地采用了油用牡丹套种技术，光凭牡丹产籽产油就能抵销人工、管理费用，油茶年产值50万元左右成为纯收益。同时，适合普通农户种植的中药材金银花新品种已经完成试种，下一步可以全面推广。大盘镇党委副书记陈化安表示，金银花赏食兼用，种植效益每亩预计达到6000元左右。

　　此外，磐安县人才办积极搭建青企共创平台，推进25家企业与347名本地青年建立合作帮扶关系。磐安县人才办负责人张婷婷介绍，“通过平台连线，企业帮助解决青年创业资金短缺、技术不足等难题，双方可以商讨合作，实现发展共赢。”


　　《 人民日报 》（ 2021年06月01日 15 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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