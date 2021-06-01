姚进

原标题：央行上调外汇存款准备金率2个百分点

为加强金融机构外汇流动性管理，中国人民银行5月31日决定，自2021年6月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。

对此，业内人士认为，外汇存款准备金率的提高，将使国内银行的美元流动性减少，降低其美元信贷投放能力，起到收紧国内美元流动性、减少美元供给的目的，从而在一定程度上缓解人民币升值压力，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，与基本面走势相匹配。

中银证券全球首席经济学家管涛分析称，2021年以来，金融机构外汇存款明显增加，4月末外汇存款余额约为1万亿美元，外汇流动性宽松，央行将外汇存款准备金率上调2个百分点，可冻结约200亿美元外汇流动性，有助于收紧境内市场外汇流动性，提高境内外币利率，缩小境内本外币利差，抑制即期和远期结汇，促进境内外汇市场平衡。

人民币汇率近期走势引起市场广泛关注。5月31日，人民币对美元汇率中间价报6.3682，调升176点，创2018年5月18日以来新高。当日，在岸人民币和离岸人民币即期汇率徘徊在6.36左右，从3月末的6.56涨至目前的点位，两个月时间上涨约2000个基点。

(责编：赵超、吕骞)