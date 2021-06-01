熊 丽 冯其予

原标题：我国经济总体继续保持平稳扩张

5月31日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布的中国采购经理指数显示，5月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月微落0.1个百分点；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为55.2%和54.2%，比上月上升0.3个和0.4个百分点，我国经济总体继续保持平稳扩张。值得注意的是，大宗商品价格持续大涨，成本向下游传导压力有所显现。

制造业延续稳定扩张态势

“5月份，制造业采购经理指数与上月相比变化不大，景气度继续高于2019年和2020年同期，制造业延续稳定扩张态势。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示。

从供给看，生产稳中有升。5月份生产指数为52.7%，高于上月0.5个百分点，制造业生产扩张有所加快。从行业情况看，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、黑色金属冶炼及压延加工、通用设备、铁路船舶航空航天设备等行业生产指数均高于上月，且处于54.0%及以上较高景气水平。为满足生产需要，企业对原材料需求加大，采购量有所上升。

从需求看，扩张步伐有所放缓。5月份新订单指数为51.3%，低于上月0.7个百分点，但仍位于景气区间。从外需情况看，新出口订单指数为48.3%，低于上月2.1个百分点，回落至临界点以下，反映出国外订单较上月减少。

赵庆河表示，5月份价格指数为近年高点。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为72.8%和60.6%，高于上月5.9个和3.3个百分点。从行业情况看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等上游行业两个价格指数均高于73.0%，其中黑色金属冶炼及压延加工业出厂价格指数连续三个月高于80.0%。

国务院发展研究中心研究员张立群认为，5月份PMI指数继续下降，但降幅明显收窄，继续保持在荣枯线以上，表明经济仍保持平稳恢复态势。订单类指数均呈现下降态势，表明市场需求不足，特别是国内市场需求恢复相对缓慢的问题需高度重视；小型企业PMI指数明显低于大中型企业，且处于荣枯线以下的情况，反映经济恢复的全面性、整体性仍然不够。要进一步抓好扩大内需的各项工作，着力增强宏观经济政策逆周期调节的关键作用。

服务业恢复态势向好

5月份，非制造业商务活动指数为55.2%，高于上月0.3个百分点，非制造业扩张力度有所加大。

数据显示，在非制造业PMI各单项指数中，新订单指数、投入品价格指数、销售价格指数和从业人员指数有所上升，升幅在0.2个至2.8个百分点之间；存货指数与上月持平；新出口订单指数、在手订单指数、供应商配送时间指数和业务活动预期指数有所下降，降幅在0.1个至1.1个百分点之间。

5月份服务业商务活动指数为54.3%，比上月微落0.1个百分点，但高于年内均值1.1个百分点，运行总体稳定。赵庆河表示，随着疫情精准防控持续发力显效，服务业恢复势头不断巩固。从市场需求和预期看，新订单指数为52.0%，高于上月0.7个百分点，业务活动预期指数为62.4%，连续4个月位于62.0%以上高位景气区间，表明企业对未来市场延续恢复发展态势保持乐观。

“5月份，商务活动指数回升至55%以上，新订单指数回升至52%以上，从业人员指数有小幅回升，市场供需增速在上月平稳恢复基础上均有不同程度加快，就业活动回稳，表明非制造业呈现稳中向好迹象。”中国物流与采购联合会副会长蔡进表示。

行业成本压力加大

“尽管经济延续平稳恢复势头，但原材料价格持续加快上涨问题需要关注。”中国物流信息中心专家文韬指出，5月份大宗商品价格持续大涨，并通过产业链向中下游传导，制造业购进价格指数较上月上升5.9个百分点至72.8%，升幅明显。企业对原材料价格上升感受强烈，反映原材料成本高的企业比重较上月上升3个百分点至64.8%，创历史新高。

文韬表示，由于上游原材料价格上涨，且涨势加快，其影响逐渐显现。一是市场需求增速有所回落。原材料购进价格大幅上升带动出厂价格上涨，出厂价格指数上升3.3个百分点至60.6%。二是行业成本压力普遍加大。基础原材料行业购进价格指数高于出厂价格指数8个百分点左右，装备制造业、高技术制造业和消费品行业的购进价格指数较出厂价格指数均高出10个百分点以上，表明行业成本压力普遍较快上升，利润空间压缩。三是小型企业困难增加。由于小型企业议价能力较弱，在原材料价格较快上升时抵御风险能力不足，5月份小型企业PMI下降2个百分点至48.8%，在连续2个月运行在扩张区间后再次落至50%以下。

中国物流信息中心专家武威表示，从非制造业来看，5月份投入品价格指数较上月上升2.8个百分点至57.7%，创出年内新高，表明上游大宗商品价格过快上涨的压力开始向下游行业传导。

文韬表示，当前经济虽然继续稳定，但大宗商品价格上涨或将延续到三季度。目前有关部门已经采取措施以稳定大宗商品价格，炒作因素有所弱化。在此基础上，要继续加强供应链管理，稳定供给，疏导供应链价格传递，促进产销衔接；还要继续夯实国内大循环主体地位，增强我国经济内生增长动力，同时在国外环境更加复杂严峻的情况下保持定力，继续推进对外开放，创造新的需求。

(责编：赵超、吕骞)