马春阳

原标题：证券业发展驶入快车道

“过去4年，证券行业稳中求进、砥砺前行，服务能力和水平进一步增强。”中国证监会主席易会满日前在中国证券业协会第七次会员大会上表示。

统计显示，4年来，证券行业帮助各类企业完成股权融资超5万亿元、债权融资超15万亿元、并购重组交易超3万亿元；聚焦满足居民日益增长的财富管理需求，丰富投资产品，改善账户服务体验，受托管理规模超过10万亿元。

近年来，以注册制改革为引领的资本市场全面深化改革步伐提速，持续优化市场投融资生态，在投融资两端服务快速发展下，证券行业高质量发展驶入“快车道”。

当好直接融资主力军

30年来，资本市场已成为我国金融体系的重要组成部分，而作为资本市场投融资服务提供者的证券行业也取得了长足发展。截至2021年3月末，证券行业共有138家证券公司，总资产超9万亿元。

证券公司是资本市场最重要的机构，服务实体经济是其宗旨。2017年以来，证券公司为超5万亿元股票及15万亿元交易所债券提供承销、保荐服务，为逾3万亿元上市公司并购重组交易提供财务顾问服务。

日前发布的中国证券业协会第六届理事会工作报告显示，以股票、债券为主的直接融资方式成为实体经济补充资本金和流动性、降低融资成本的重要渠道，银行主导型金融体系与资本市场协同发展态势初见成效。

“我国经济向高质量发展转型需要金融系统的相应调整，并提供相匹配的金融服务。传统以银行为主导的间接融资方式更适合重资产的传统产业，而要发展创新经济、科技经济、知识经济、服务经济等新经济产业，必然需要直接融资发挥更大的作用。而资本市场是直接融资的主要载体，大力发展资本市场是我国中长期内金融改革的必然选择。”中航证券首席经济学家董忠云认为。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，要提高直接融资特别是股权融资比重。而作为直接融资战场中的主力军，证券公司需进一步提升承销、保荐等融资端投行业务质量，通过股权融资更好地服务经济转型。

粤开证券研究院负责人康崇利对记者表示，在注册制有序推进的背景下，证券公司投行业务持续高增，其中IPO募集金额稳健增长，有效提升了市场直接融资能力。2020年全行业股权承销规模达1.7万亿元，同比增长10%，其中IPO募集金额在2019年84%的高增速基数上依旧实现了近87%同比高增速。

易会满在中国证券业协会第七次会员大会上表示，为更好发挥投资银行价值发现的作用，行业机构要进一步突出专业能力的核心地位，不断提高专业水平，适应注册制要求，加快从通道化、被动管理向专业化、主动管理转型，切实提升保荐、定价、承销等核心能力。

财富管理转型初见效

近年来，证券公司产业形态逐渐丰富，由传统的经纪、投行、自营业务，向资管、融资融券等多元化发展。其中，证券行业财富管理业务转型提速明显。

据了解，国内券商的主要盈利来源之一是经纪业务。为避免传统经纪业务同质化的竞争，证券行业一直在探索新的转型路径，财富管理转型成了大中小券商的选择目标。

业内人士表示，国内证券公司财富管理业务大多脱胎于证券经纪业务，目前主要是基于资本市场，为客户提供交易、销售金融产品、资产配置、信息咨询等服务。

中国证券业协会数据显示，2020年，证券行业实现代理买卖证券业务净收入（含交易单元席位租赁）1161.1亿元，同比增长47.42%；实现代理销售金融产品净收入134.38亿元，同比增长148.76%；实现投资咨询业务净收入48.03亿元，同比增长26.93%；实现资产管理业务净收入299.6亿元，同比增长8.88%，这表明证券行业服务居民财富管理能力进一步提升，财富管理转型初见成效。

5月13日，中国证券投资基金业协会首次发布销售机构公募基金销售保有规模百强榜单，其中有47家券商，占了近一半，基金代销业务成果显著也在一定程度上反映了券商财富管理业务转型的成果。

相比其他资管机构，证券公司财富管理业务有哪些优势？中山证券首席经济学家李湛认为，一是证券公司储备了丰富的专业人才，在产品创设与筛选方面拥有一定的优势；二是证券公司进行组织调整，整合机构与零售资源，给客户定制个性化理财方案，使其在财富管理业务链条的资产端、策略端及产品端具备独特优势。

“目前我国居民财富快速积累，个人可投资资产规模持续提升，金融资产配置结构不断优化，财富管理行业迎来黄金发展期。在国家经济稳定发展、人均财富高速增长的背景下，证券公司作为连接居民与社会财富的重要媒介，在提升居民财产性收入、打造规范开放的资本市场等方面将起到重要作用，因此强化证券公司财富管理的功能定位，是证券行业实现高质量发展的重要路径。”李湛认为。

投融资两端协同发力

在注册制改革有序推进的背景下，作为服务实体经济中的重要一环，证券公司必须同时服务好融资方和投资方两方面，连接好实体经济融资端与居民财富投资端，有效发挥桥梁纽带作用。

在融资端，证券融资应当充分发挥价值发现功能，发挥好投资银行的市场和价格导向作用，注重挖掘优质的企业，为他们提供全方位、高效的金融服务。

“投资银行是促进资本形成交易的组织者和执行者，证券公司投资银行部门需要进一步加强自律合规，有效落实专业审慎义务，强化证券公司在培育发行主体、询价定价、保障交易、风险管理等环节的责任，形成发行人质量、发行价格等方面的约束机制。此外，证券公司还需要坚持服务实体经济的发展定位，从而更好地协助企业开展直接融资，畅通资本和实体经济的高水平循环，优化公司资本结构。”南开大学金融研究院院长田利辉表示。

在投资端，券商在完善传统经纪业务的基础上，应以财富管理功能为重点开展建设，加强综合资产配置能力，为投资者提供更具特色和亮点的服务，以满足居民日益增长的财富管理需求。

与成熟资本市场相比，我国券商财富管理业务在“质”和“量”上仍有提升潜力和广阔发展空间。李湛认为券商可从以下几方面努力：进行充分的资源整合，梳理改善内部机制流程，成立财富管理的专业协同平台，并与各地营业部积极联系形成协同配合；进一步充实人才储备，配备相应的财富管理人才团队；发展金融科技，增强对金融科技的运用以优化服务，比如可以使用科技手段形成客户画像，判断其风险偏好，从而进行资产配置的优化等。

“居民增配权益是中国金融行业未来十年的重大机遇，在注册制推进背景下，券商融资类业务也将迎来历史性机遇，IPO业务可以为市场提供优秀标的，引入源头活水。而投资业务方面，在居民收入增长、资管新规后的产品净值化、‘房住不炒’政策下的资金流出等因素的带动下，给予了券商财富管理更广阔的发展空间。投融资两端协同发展，一定会进一步促进证券行业的高质量发展。”康崇利表示。

(责编：赵超、吕骞)