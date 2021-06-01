人民网北京6月1日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，中国强制性产品认证（CCC）标志，主要用来证明产品符合质量安全相关国家标准要求，也是童车、玩具等儿童用品的合格身份证明。家长在选购儿童玩具时，一定要关注是否有该标志。

中国强制性产品认证（CCC）标志。图片来源：市场监管总局

市场监管总局提示，根据国家相关法律法规，没有CCC认证这些儿童用品就不能出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。没有通过CCC认证的玩具，不仅可能质量不过关，还可能给孩子带来不同程度的身心伤害。买的时候一定要注意检查这些儿童用品标牌或者外包装上有没有CCC标志。网购时，也可以在商品详情页中查找是否有CCC认证的相关信息，或要求卖家出示证书。

实施CCC认证的儿童用品。图片来源：市场监管总局

据了解，目前实施CCC认证的儿童用品包括以下三种：

一是童车类产品，包括儿童自行车、儿童三轮车、儿童推车、婴儿学步车等；

二是玩具，包括电玩具、塑胶玩具、金属玩具、乘骑车辆玩具等；

三是机动车儿童乘员用约束系统，包括汽车儿童安全座椅。

市场监管总局提示，还可以登录市场监管总局或国家认监委的官网，通过全国认证认可信息公共服务平台“认e云”（cx.cnca.cn），查询认证证书真伪。买儿童用品的关键步骤为：一看目录、二认标志、三查真伪。

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