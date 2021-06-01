原标题：我国已形成34个产值超百亿元乡村特色产业集群

农业农村部党组副书记、副部长刘焕鑫日前在全国农业全产业链建设现场推进会上介绍，经过多年打造，我国已形成34个产值超百亿元的乡村特色产业集群，催生了7000多个农业产业化联合体，完善了利益联结机制，扩大了农民就业增收的渠道。经测算，目前农业全产业链条内农民人均可支配收入比其他农民一般高30%以上。

刘焕鑫指出，当前，农产品市场竞争已经演变为不同区域、不同国家之间的产业链、产业体系间的竞争。农业全产业链就是围绕区域农业主导产业，将农业研发、生产、加工、储运、销售、品牌、体验、消费、服务等各个环节、各个主体链接成紧密关联、有效衔接、耦合配套、协同发展的有机整体。

2020年，我国农业总产值10.7万亿元，农产品加工业营业收入23.2万亿元，休闲农业、农业生产性服务业、农村电商等营业收入近4万亿元。“这充分说明虽然农业在国民经济中的比值在下降，但农业的多种功能、多元价值的作用日益在凸显，农业及其相关联的产值占比呈上升趋势，这为乡村全面振兴筑就了坚实的基础。”刘焕鑫说。

“要聚焦农业主导产业，发挥农业食品保障功能、生态涵养功能、休闲体验功能、文化传承功能，来打造农业全产业链。”刘焕鑫指出，要引导上中下游各环节、大中小各类主体协调联动，引导形成农户参与、企业带动、科技支撑、金融助力格局，推动农业由“卖原料”向“卖加工品”转变，由“卖大路货”向“卖品牌产品”转变，由“卖产品”向“卖服务”转变，实现全环节提升、全链条增值、全产业融合。要吸引金融机构进入，将金融血液注入链条建设之中，促进整个链条活跃起来。特别要支持开展供应链金融，建立“银税互动”“银信互动”贷款机制，开发“专项贷、订单贷、种子贷”等金融产品，引导龙头企业带动小农户获得信贷资金，为其提供担保和增信服务。

(责编：赵超、吕骞)