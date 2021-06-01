人民网北京6月1日电 （黄盛）日前，证监会发布了《监管规则适用指引——发行类第2号》（以下简称《指引》），明确了对于证监会系统离职人员入股行为的监管，并于6月1日起正式实施。

据证监会发行部副主任李维友在28日证监会新闻发布会上表示，此次《指引》明确了对证监会系统离职人员入股行为的各项要求，防止违规“造富”；明确了证监会系统离职人员入股拟公开发行上市，或新三板挂牌企业的监管要求；明确靶向监管，压实中介机构责任。

具体来看，《指引》主要涉及三方面内容：首先明确不当入股情形，证监会系统离职人员利用原职务影响，存在利益输送、不合格股东入股、违规资金入股的属于不当入股；其次是明确核查责任，是否存在离职人员入股情形，属于不当入股的要予以清理，要进行专项说明；三是强化审核监督，建立独立复核制度，一旦发现违法违纪，立即移交有关部门处理。

近年来，证监会不断对突击入股、利益输送、“影子股东”、违规代持等行为进行监管规范。今年2月，证监会发布了《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》，强化对突击入股、入股价格异常、利益输送、“影子股东”等行为的监管约束，压实拟上市企业信息披露责任和中介机构核查责任，引导合法合规投资拟上市企业。

在今年4月，也有媒体报道证监会系统离职人员突击入股拟上市公司，引发了社会各界关注。证监会对此回应表示，全面排查在审企业，对存在系统离职人员入股情形的，加强核查披露，从严审核把关，同时正抓紧补齐制度短板，系统规范离职人员入股行为。

李维友表示，对涉及离职人员入股的发行上市审核过程进行复核，主要是为了体现各市场参与方平等公平、依法合规。此外，复核在审核进度结束之后启动，复核时间不计入审核注册的时限。

(责编：孙红丽、吕骞)