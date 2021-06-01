人民网北京6月1日电 （杨曦）国家统计局日前公布的数据显示，2021年5月份，三大采购经理指数继续位于临界点以上，制造业和非制造业PMI环比“一降一升”，我国经济总体继续保持平稳扩张。

数据显示，5月份，中国制造业PMI为51.0%，比上月微落0.1个百分点；非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为55.2%和54.2%，比上月上升0.3和0.4个百分点。

对此，机构和业内人士指出，大宗商品价格上行以及外需有所放缓或是影响5月制造业PMI增长放缓主因。非制造业方面，建筑业扩张动力增强以及服务业恢复势头不断巩固，使得非制造业PMI保持在高景气区间。

制造业PMI降幅明显收窄 稳定扩张势头不变

5月制造业PMI延续了下降的趋势，但降幅明显收窄，保持在荣枯线以上。此外，制造业PMI生产指数为52.7%，较4月回升0.5个百分点（4月较3月下降了1.7个百分点），表明制造业生产扩张力度有所增强。

中信证券分析师程强认为，本月PMI小幅回落0.1个百分点，回落幅度符合季节性平均水平，制造业景气基本稳定。但值得注意的是，本月需求有所波动，导致产需缺口再现扩大。两方面因素可能构成当前供需循环不平衡的原因：一方面在于工业品价格快速上行，成本高企或扰乱了中下游企业的生产安排，另一方面在于制造业方面的海外需求有所下滑。在此背景下，预计总量政策仍将持续呵护需求稳步复苏，直至经济的内生动力修复至正常水平。

光大证券分析师张旭认为，当前生产指数回升明显，强势出口对制造业生产有支撑。数据显示，4月规模以上工业增加值同比增长9.8%，制造业为10.3%（两年平均增速为7.6%），制造业生产维持在较高水平。另外，我国制造业产品的需求中，外需是重要的一环，制造业生产的旺盛与出口的强劲是相互印证的，这一情况从去年下半年以来基本得到延续。4月我国出口增速为22.2%（人民币计价，比3月提升1.5个百分点），维持在较高水平。

“季节性因素叠加原材料涨价抑制了中下游企业增产意愿，5月份制造业PMI出现回落，但疫苗接种提速下，国内需求修复加快、企业利润改善等支撑了整体生产，5月PMI波动幅度较小，连续15个月高于临界值，稳定扩张势头未变。” 财信国际经济研究院李沫表示。

值得关注的是，5月份高技术制造业景气度持续上升。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，高技术制造业PMI连续三个月上升，为55.2%，位于较高景气区间，产业保持较快增长态势。高技术制造业生产经营活动预期指数升至高位景气区间，为61.5%；同时，从业人员指数连续三个月保持在51.0%以上的扩张区间，表明高技术制造业企业用工持续增加，对未来市场发展信心充足。

非制造业扩张力度加大 市场预期保持乐观

5月份，非制造业PMI为55.2%，较4月上升0.3个百分点，非制造业保持在高景气区间。业内普遍认为，从行业看，建筑业是非制造业PMI波动较大的主因，服务业活动指数有一定韧性，说明服务业恢复态势稳定向好。

赵庆河分析，随着疫情精准防控持续发力显效，服务业恢复势头不断巩固。5月份，服务业商务活动指数高于年内均值1.1个百分点，运行总体稳定；新订单指数高于上月0.7个百分点，业务活动预期指数连续4个月位于高位景气区间，表明企业对未来市场延续恢复发展态势保持乐观。建筑业商务活动指数高于上月2.7个百分点，生产活动有所加快；从市场需求和用工情况看，新订单指数和从业人员指数分别高于上月1.4和2.0个百分点，表明企业新签订工程合同量明显增加，劳动力需求上升，建筑业扩张动力增强。

程强认为，非制造业PMI较前值加快了0.3个百分点，主要受建筑业商务活动指数攀升所带动，本月建筑业商务活动指数为60.1%，高于上月2.7个百分点，重返高景气区间。且从结构指标中观察，反映需求和用工的指标均环比改善，表明建筑业市场扩张动力持续增强。

“今年以来，1至5月份非制造业PMI与前一月相比，分别变动-3.3、-1、4.9、-1.4、0.3个百分点，波动明显；而建筑业商务活动指数与前一月相比，分别变动-0.7、-5.3、7.6、-4.9、2.7个百分点，整体来看，建筑业指数的波动是非制造业商务活动指数波动较大的主因。”张旭表示。

东吴证券分析师李勇认为，随着疫情精准防控持续发力显效，服务业恢复势头不断巩固。从行业情况看，在‘五一’假期带动下，服务业消费市场持续升温，与长距离出行相关的铁路运输、航空运输、住宿等行业商务活动指数连续两个月高于65.0%，近期行业保持较高活跃度；与居民消费密切相关的零售、餐饮、文化体育娱乐等行业商务活动指数均高于上月，且位于58.0%以上较高景气区间，消费市场呈现积极恢复势头。

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