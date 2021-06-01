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75%股权交割完成 海信家电正式控股日本三电

2021年06月01日08:24 | 来源：环球网
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原标题：海信家电正式控股日本三电！75%股权交割今日完成！

5月31日，海信家电发布公告称，已于5月31日正式完成收购日本三电控股株式会社的股权交割手续，以214.09亿日元（约13.02亿元人民币）认购三电控股定向增发的83,627,000股普通股股份，持有约75%表决权，正式成为三电控股的控股股东。

根据公告，在此之前的5月7日，三电控股已经召开ADR债权人会议。全体ADR债权人一致同意通过了三电控股的事业再生计划，免除三电控股ADR债务630亿日元（ADR债权人指参与事业再生ADR程序的金融机构债权人；事业再生ADR程序指日本企业根据日本法律法规向日本事业再生专业协会申请的特定企业复兴计划程序）。

三电控股将把发行股份所得的全部资金按照事业再生计划对其业务和运营进行重组，将加大对新兴的新能源汽车相关产品的开发和生产设备投入，进一步整合和优化全球布局与生产供应体系，并通过与海信的协同效应，加快客户的响应速度，提升产品的差异化研发，通过集中采购降低成本，快速拓展中国业务。

三电控股是日本东京证券交易所一部上市公司。公开信息显示，三电控股是汽车空调压缩机和汽车空调系统一级制造供应商。其开发的新一代电动压缩机、综合热管理系统和汽车空调产品在新能源汽车领域已经得到大量应用。

(责编：李源、董童)

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