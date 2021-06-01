近年来，中国工商银行以国家乡村振兴战略为引领，从政策、融资、产品、服务、科技“五维”发力，助力农业农村经济蓬勃发展、农民生活富足富裕，在金融服务乡村振兴进程中彰显工行决心、贡献工行力量。

加强体制机制建设，打好为农服务基础。工行将金融支持乡村振兴作为“一把手”工程，在顶层设计、机制保障、战略传导、资源配置、组织推动等方面增强服务乡村振兴的集团合力，强化城乡联动发展战略传导。近年来，相继制定支持乡村产业融资发展、城镇化建设等业务政策，为服务乡村振兴提供坚实保障。

积极支持“三农”融资，推动乡村产业升级。为大力推进农业农村现代化建设，工行持续加大资金支持力度。承销发行“乡村振兴债”近百亿，有力支持了农村电网基础设施提档升级、农村道路改扩建；农业生产类贷款余额近9000亿元，积极支持了农业产业链上下游农户、农企融资。3年来，工行累计拓展涉农产业链130条，投放资金近200亿元；累计为近30万农户发放融资近2000亿元，助力农民增产创收、改善生活。

加强综合服务，提高乡村金融服务能力。农村金融服务是乡村振兴的重要基础。工行不断深化县域金融服务布局，扩大乡镇区域服务覆盖面。目前，全行县域网点6100多家，线下渠道覆盖县域近1800个，县域覆盖率超85%；全行在乡镇地区布放自助设备近1万台。面向县域乡村客户，工行专门推出“乡村振兴福农卡”专属卡，为县域客户提供存款、理财、贷款服务以及专属权益，目前服务近4000万当地群众。同时，工行发挥网络金融服务优势，专门打造了县域版手机银行，为县域群众提供轻注册、覆盖广、普惠强的专属服务。工行还将“千名专家进小微”活动深入到县域支行，为主要农业产区的春耕备耕、种业企业展、种养殖推广、林业资产盘活、农业产业园区建设等提供“融资、融智、融商”支持。

增强科技赋能，助力数字乡村建设。通过运用物联网、区块链、人工智能等技术，工行积极服务乡村传统产业模式转型升级。其中，工行依托API开放平台，向广大农村、农民提供支付结算、资金监管、产品溯源、信息管理、公益便民、电子商城等服务，增强乡村产业发展活力。整合涉农数据、运用“农业大数据+金融科技”，创新推出线上信用融资产品、基于土地承包经营权的新型线上抵押融资产品等，实现客户筛选、业务办理、风险管控的全流程线上办理、智能化处理。为大型食品、饲料、养殖类等农业龙头企业提供企业级数字化基础设施服务，开展场景建设，进一步提升产业链上下游及农户的融资服务可得性。

创新特色产品，提高为农服务质效。针对各地发展不平衡、各具产业特色的情况，工行大力创新特色信贷产品、加强银政企合作，聚焦服务新型农业经营主体打造区域特色产品创新模式。

在北上广深等地区，工行积极利用属地经济优势支持产业发展。如上海分行针对崇明地区民宿行业、农民合作社、西红花种植农户等制定专项融资方案；广州分行通过产业链条延伸，为江南果蔬批发市场客户、清平药材批发市场客户等提供信贷支持；深圳分行为中燃集团上游客户提供贷款，解决上下游中小民营企业融资难题。

在农业规模化作业地区，工行聚焦农业龙头企业、专业大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，推动金融服务延伸到农业产业链末端。如河南分行创新采取“龙头企业+粮食种植合作社+政府+农户”供应链模式，支持粮投集团收购夏粮20余万吨，带动5000多人就业致富；吉林分行与吉林省农担公司合作，针对家庭农场、种养大户、农民合作社等经营主体发放普惠贷款，覆盖全省9个地区，已支持农户及农业经营主体数百户。

在其他特色产业优势地区，工行着力围绕产业特色和客群需求提供场景化融资方案。如山东分行先后推出淘宝贷、大棚贷、大姜贷等多个特色融资方案；福建分行聚焦服务宁德市“8+1”特色产业，相继推出海参贷、渔排养殖贷、大黄鱼贷、陶瓷贷等区域特色产品，为十大乡村特色产业发放贷款；湖北分行推出泛交易链特色场景经营快贷产品“香菇贷”，为优质上游“香菇代采商”提供融资支持；湖南分行创新大湖水产养殖经营快贷，累计发放水产养殖贷款1亿多元。

在“三区三州”地区，工行重点依托当地优势资源开发特色信贷产品。如新疆分行创新“税务贷”“烟草贷”“开工贷”“银纺贷”“创业担保贷”等特色场景；甘肃分行积极联合地方政策性担保机构开展业务合作，开展农担“新农信贷直通车”服务。

当前，“三农”工作重心向乡村振兴历史性转移。工商银行将继续聚焦农民、农业、农村三大领域，持续发扬党的优良传统、践行为民初心使命，为亿万农民的美好生活、为广阔乡村的美丽明天持续贡献智慧和力量。

(责编：董童、李源)