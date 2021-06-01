魏玉坤、于文静

原标题：淡水鱼价格“涨势汹汹”为哪般？

近期多地反映淡水鱼价格持续上涨，据国家统计局统计测算，4月份，淡水鱼价格同比上涨26.4%，环比上涨9.8%。经过猪价上涨周期，这波淡水鱼价格“涨势汹汹”怎么看？未来，价格走势如何？

“鱼跃龙门”，身价连涨

“涨了不少！不便宜了！”在北京市丰台区一家大型商超水产品区，前来购买草鱼的北京市民张先生说。

这家超市的工作人员说，与去年相比，现在淡水鱼的价格已涨了很多，鲫鱼、草鱼、清江鱼等各类在售的淡水鱼价格均出现不同程度上涨。

据农业农村部对全国80家定点水产品批发市场监测显示，2020年，我国水产品价格整体偏低，但在进入四季度后价格逐步回升。特别是2021年初以来，以淡水鱼为代表的水产品价格上涨明显。

监测数据显示，1至4月，淡水鱼综合平均价格总体上行，同比上涨12.80%，较2019年上涨14.30%。

据农业农村部有关司局负责人介绍，同比涨幅居前的品种主要包括，草鱼14.98元/公斤，环比上涨5.25%，同比上涨28.39%；鲤鱼12.6元/公斤，环比上涨2.22%，同比上涨17.2%；鲫鱼18.46元/公斤，环比上涨5.95%，同比上涨17.88%。

“一条鲫鱼要三四十元了，身价翻倍”“昨日你爱搭不理，今日你高攀不起”“‘鱼跃龙门’，现在只能望‘鱼’兴叹了”……面对持续上涨的鱼肉价格，网友纷纷调侃“吃不起”。

那么，这次鱼肉价格上涨，背后究竟是什么原因？

“涨势汹汹”为哪般？

记者采访有关专家表示，当前，鱼肉价格上涨，主要有以下几方面原因：

——养殖面积减少和禁捕退养持续影响淡水鱼生产。

近年来，各地出于环保目的，不断扩大禁限养区范围，大面积拆除围栏和网箱等大宗淡水鱼养殖设施。据统计，截至2020年底，全国水产养殖面积较“十三五”初下降5.5%，至少减少300万吨生产能力。其中淡水养殖面积下降5.74%，淡水围栏养殖面积下降96.19%、产量下降91.85%，淡水网箱养殖面积下降90.06%、产量下降73.18%。

“2020年主产区安徽、湖北等地发洪水，一些鱼塘里的鱼顺着洪水跑了，流失了一部分，导致洪水过后鱼存量不足，价格上涨。”北京新发地市场统计部负责人刘通说。

——养殖成本上涨推升养殖水产品价格。

据了解，渔用饲料原料玉米、豆粕价格自1月至今总体维持高位。全国畜牧总站监测数据显示，5月第2周全国玉米均价2.97元/公斤，比前一周上涨0.3%，同比上涨35.6%。

据国家大宗淡水鱼产业技术体系反映，5月中旬，成鱼饲料价格每吨同比上涨约500元，苗料和高端饲料价格每吨同比上涨约1000元。

——前期资源要素投入不足导致水产品短期供给偏紧。

业内专家表示，近几年大宗淡水鱼等养殖水产品价格持续低迷，行业吸引力下降。特别是在2020年，年初出现大面积压塘，疫情屡次打击水产品消费信心，养殖户对2021年价格走势判断悲观，不少养殖户转行，淡水鱼供应偏少。

——消费回升和消费偏好影响市场价格变动。

随着国内疫情防控形势稳定向好和疫苗接种有序推进，水产品消费正在逐步回暖。

“普通消费者难以确定冻品是否来自国外、是否携带新冠病毒，因此偏向购买活鲜水产品和淡水产品。特别是在喜食江鲜的长江中下游地区，在长江禁捕后，消费者对淡水养殖产品的需求有所增长。在短期供应有限的情况下，消费需求也拉升了相关产品价格。”农业农村部有关司局负责人说。

未来价格走势如何？

随着休渔期来临，海鱼供应减少，是否会促使水产品尤其是淡水鱼价格进一步上涨？

这位负责人告诉记者，综合来看，预计短期内水产品价格总体将保持高位运行，夏秋季新鱼上市后有望回落。

据介绍，短期内，淡水鱼供应还是偏紧。淡水鱼等多种养殖产品目前处于投苗期，距离产品集中上市仍有一段时间，短期内淡水养殖产品供给难以显著增加。饲料价格可能继续维持高位。此外，我国大部分海域自5月1日起进入休渔期，海洋捕捞产品供给短期将有所减少。

不过，随着淡水鱼投苗量增加和进口恢复，淡水鱼供应紧张局面有望得到缓解，从而促使价格回落。

国家统计局数据显示，伴随水产品价格上行，今年一季度渔业固定资产投资累计增长11.8%。这位负责人说，据可对比的260个养殖渔情监测点数据，一季度大宗淡水鱼投苗量同比增长7倍，比2019年同期增长6.52%，其中，投苗量增幅较大的品种为草鱼、鲢鱼等。

此外，从当前的外贸形势看，水产品进口正在逐步恢复。

“从近几年情况看，休渔期对淡水鱼价格影响不大，况且现在淡水鱼价格已经较高，未来价格不会出现太大变化。”刘通说，“到了10月份左右，北方鱼塘要过冬，塘里的鱼会抛卖，这期间淡水鱼价格通常会偏低。”

(责编：赵超、吕骞)