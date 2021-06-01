人民网喀什6月1日电 （黄盛、实习生姜荟秀）“现在我的小店白天给乡亲们提供生活用品，晚上在村里夜市继续营业，一个月下来能有好几千元收入了！”新疆喀什市英吾斯坦乡墩艾日克村村民麦麦提艾力·库尔班笑着说：“现在过上了好日子，村子也越来越美了。”

早些年，麦麦提艾力·库尔班缺少经济来源，一家人的生活过得紧巴巴。如今，中国华电派驻驻村工作队在墩艾日克村用“一二三产业融合”的思路，算好村里的致富经，实现了“转移就业、果蔬产业、养殖业同发展”，通过乡村产业撑起惠民幸福乡。

不仅产业兴旺了，生活也变得美丽了。村容净化、家庭美化、居室亮化，让麦麦提艾力·库尔班们的生活幸福感更强了。

打好经济算盘

实现一二三产业融合发展

在墩艾日克村，生活发生巨大改变的不只是麦麦提艾力·库尔班，脱贫户毛拉木·吾普尔如今成为华电喀什热电公司员工，他的妻子也在扶贫产业园上班，两人一年的收入加起来有4万多元。

“以前我们都找不到工作，一家人一个月到头也就挣1000元左右。”毛拉木·吾普尔说，后来新疆华电喀什热电公司党委委员、副总经理王磊到墩艾日克村担任村党总支书记和“访惠聚”工作队队长后，村里逐渐有了产业和工厂。

毛拉木·吾普尔所说的产业和工厂，是近年来墩艾日克村调整一二三产业，继而解决当地农民就业的结果。

王磊介绍，墩艾日克村在脱贫攻坚战和乡村振兴的建设中，通过“红枣+石榴+蔬菜套种”扩大农业种植规模；通过农牧民夜校对村民进行普通话推广教育，邀请行业专家举办畜牧养殖、种鸽培育、果蔬嫁接等多项技能培训，实现“稳定就业+卫星工厂创收”；采用“龙头企业+农户+基地”模式，扶持贫困户进行种鸽养殖并发展养殖合作社，带动农户增收。

“现在村子里的人们很多都成了产业工人。”毕业返乡的大学生阿伊古丽·阿西木一说起这几年墩艾日克村的变化，就笑得合不拢嘴：“现在很多妇女不再只是居家做家务了，她们也走出家门，到村里的卫生生活用品公司上了班，成为家里的主要经济来源之一。”

实施生态发展

为村民建设宜居环境

让阿伊古丽·阿西木高兴的还有村子生活环境的改变。她用“村容净化了、家庭美化了、居室亮化了、环境绿化了”来概括墩艾日克村如今的变化。

2018年以来，随着新疆华电喀什热电公司定点帮扶的开展，墩艾日克村对安居房集中进行粉刷、美化，增添文化元素，打造出一批“一架葡萄、一畦菜、一片果园”的特色农家小院。

毛拉木·吾普尔的家就改造成了这样的特色小院。沿着绵长的葡萄长廊，穿过风车栈道景观就到达了毛拉木·吾普尔的庭院门口。颇具民族特色的廊门里，是垒砌整齐的花墙砖和外廊前铺上毡毯的砌土台。庭院中种植着花卉、果树和葡萄，一片绿意盎然。毛拉木·吾普尔一家人如今接上了自来水，改造了厨房，还经常在院里弹唱、休息。

喀什市委常委、英吾斯坦乡党委书记崔宝君表示，通过大力推进村容村貌整治，468户村民完成了庭院改造。在整治过程中还选拔出养殖户、木工、泥瓦工、电器维修工等致富带头人63人，带动315人增收致富。

“推进农民住房条件改善和人居环境整治是实施乡村振兴战略的重中之重。”王磊表示，村民们一旦激发改变了自身的内生动力，乡村振兴的活力就会源源不断。

做大集体经济

增强村民幸福感

“夜市开在家门口，做点小买卖，每天都有收入，特别高兴。”墩艾日克村的摊主麦麦提依明·肉孜介绍说：“一到夜晚，家门口的美丽庭院就变成了夜市。晶莹剔透的凉皮、冒着热气的羊肉汤、诱人的烤串，摊位上摆满了美食小吃，让人垂涎欲滴。”

夜市开业后，村民们经常带着孩子、搀着老人，到夜市遛弯，有时还可以看到夜市百姓大舞台载歌载舞的文化演出。

不仅夜市，为壮大村集体经济，墩艾日克村还利用45亩村集体土地栽培桃树、苹果、樱桃、葡萄等作物。2020年，通过栽培、修剪、追肥技术管理等措施，作物成活率达到85%，2021年预计增加村集体收入约150万元。

“面向市民出租蔬菜大棚，对现有果园进行改造提升，为游客提供休闲采摘等场所，打造鸽业主题商业一条街，改造30个商铺，打造10余家具有民族特色的田园风光农家乐……”王磊盘点起接下来墩艾日克村集体经济的发展路径，心中充满希望。“村集体经济更强了，村民富了，他们的幸福感才会强。”他笑着说。

春种一粒粟，秋收万颗子。一幅宜居、宜业、宜游的乡村美丽画卷正在墩艾日克村缓缓展开。画卷里，村民们播种的不仅是美丽乡村的信念，也是曾经梦寐以求的安居梦。

(责编：孙红丽、吕骞)