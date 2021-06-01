刘慎良

原标题：宁德时代成创业板首家万亿市值公司

5月31日，锂电巨头企业宁德时代以每股434.10元收盘，涨幅5.98%，意味着宁德时代在收盘时站稳了万亿市值的位置。昨日盘中宁德时代突破万亿市值，后有所回调。午盘，宁德时代再次延续强势，市值再次突破1万亿元，创历史新高，宁德时代也成为创业板首家万亿市值公司。

北京青年报记者注意到，目前宁德时代总市值排在A股第9位，与排名第8的中国人寿总市值仅差176亿。它也是A股中唯一达到万亿的科技股，对科技股具有巨大的示范作用。

宁德时代股价飙升，也让创始人曾毓群的身价水涨船高。5月4日，福布斯显示，曾毓群的身价已达345亿美元，一举超过了李嘉诚和李兆基。

公开资料显示，宁德时代成立于2011年。其主营业务分为三大块，动力电池，锂电材料以及储能电池。

与整车品牌相比，处于新能源汽车产业链中游的宁德时代，一直并不为大众所熟知。然而，作为世界上最大的动力电池生产商，宁德时代自上市以后，就一直备受资本市场的青睐。自宁德时代2018年6月创业板上市以来，不到三年市值就暴增了超10倍。其中，2019年11月至今，更是从约70元/股上涨到了超400元/股，市值一度突破万亿，创造了创业板历史。

5月23日，宁德时代董事长曾毓群在公司股东大会上透露，宁德时代将于今年7月左右发布钠离子电池。目前，宁德时代7个生产基地新增产能规划超500GW，相应的设备投资超千亿元。

相关资料显示，目前全球动力电池龙头竞争格局清晰，国内主要以宁德时代、比亚迪为代表，海外电池厂商主要有松下、LG、三星、Northvolt。截至2020年底，6家龙头厂商合计产能约312GW，目前规划产能到2023年将增加至1253GW ，未来四年增幅将达4倍以上，预计对应的新增设备投资额合计为3000亿元左右，龙头设备商稀缺性将逐步显现。

宁德时代于2011年成立,是新能源领域龙头企业，总部地址位于福建宁德，核心技术为动力和储能电池领域,材料、电芯、电池系统、电池回收二次利用等全产业链研发及制造能力，主营业务CATL专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。

内存

创业板首次站上3300点

5月31日，A股三大指数集体上涨，创业板指涨幅明显，收盘时站上3300点。

据Wind数据，截至收盘，上证指数涨0.41%，报3615.48点；深证成指涨0.97%，报14996.38点；创业板指涨2.38%，报3309.07点。

申万一级28个行业板块收盘时多数走高。北向资金大幅净流入A股市场。据Wind数据，截至收盘，北向资金全日合计净流入52.11亿元，其中，沪股通资金净流入13.16亿元，深股通资金净流入38.95亿元。

广发证券认为，上周A股打破自3月以来的箱体震荡向上突破，主要因为近期人民币升值预期较强。当前A股仍处于健康的信用收缩阶段，在估值风险有所释放且企业盈利保持韧性的阶段，人民币汇率升值趋势是未来焦点。

(责编：赵超、吕骞)