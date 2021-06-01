人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

农业农村部：主要农作物种子质量抽查合格率稳定在98%以上

2021年06月01日08:37 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月1日电 （记者李栋）近日，农业农村部负责人就2021年全国种业监管执法年活动答记者问时称，近年来，种子质量水平快速提高，主要农作物种子质量抽查合格率稳定在98%以上，质量“低劣”问题基本解决。

据农业农村部负责人介绍，近年来，种业市场监管取得明显成效。法律法规及质量标准体系不断健全，监管手段和能力显著提升，市场主体生产经营秩序更加规范，种子质量水平快速提高，主要农作物种子质量抽查合格率稳定在98%以上，质量“低劣”问题基本解决。

中央经济工作会议和中央农村工作会议要求，要立志打一场种业翻身仗。今年中央一号文件对打好种业翻身仗作了顶层设计和系统部署，将种业市场监管作为重要内容，要求净化种业市场环境，特别是加强知识产权保护，严格品种管理，加快构建现代种业治理体系。为此，农业农村部决定自2021年起，开展为期3年的“全国种业监管执法年”活动。

上述负责人还表示，“全国种业监管执法年”活动基于三方面考虑。一是贯彻落实党中央国务院决策部署的重要举措。针对当前存在的侵权套牌、制售假劣种子等问题作出部署安排。此次活动坚持系统谋划，全面部署，强化全流程监管，突出种业知识产权保护，狠抓执法办案，坚决按照指示要求落细落小、落实落地。

二是为保障推动种业持续创新提供基础支撑。围绕种业创新链部署市场监管链，坚持把好“品种端”、“市场端”。加大品种权保护力度，强化事中事后监管，严厉打击假冒侵权等违法行为，有效保护品种权人合法权益。

三是优化种业发展环境的内在需求。通过突出法规建设，建立完善依法治种法律体系的“四梁八柱”；突出机制构建，建立部门协同工作机制，形成工作合力；突出案件查办，严厉查处种业领域各类违法违规行为，切实为打好种业翻身仗营造良好发展环境。

(责编：孙红丽、高雷)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部