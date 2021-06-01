人民网北京6月1日电 （记者李栋）近日，农业农村部负责人就2021年全国种业监管执法年活动答记者问时称，近年来，种子质量水平快速提高，主要农作物种子质量抽查合格率稳定在98%以上，质量“低劣”问题基本解决。

据农业农村部负责人介绍，近年来，种业市场监管取得明显成效。法律法规及质量标准体系不断健全，监管手段和能力显著提升，市场主体生产经营秩序更加规范，种子质量水平快速提高，主要农作物种子质量抽查合格率稳定在98%以上，质量“低劣”问题基本解决。

中央经济工作会议和中央农村工作会议要求，要立志打一场种业翻身仗。今年中央一号文件对打好种业翻身仗作了顶层设计和系统部署，将种业市场监管作为重要内容，要求净化种业市场环境，特别是加强知识产权保护，严格品种管理，加快构建现代种业治理体系。为此，农业农村部决定自2021年起，开展为期3年的“全国种业监管执法年”活动。

上述负责人还表示，“全国种业监管执法年”活动基于三方面考虑。一是贯彻落实党中央国务院决策部署的重要举措。针对当前存在的侵权套牌、制售假劣种子等问题作出部署安排。此次活动坚持系统谋划，全面部署，强化全流程监管，突出种业知识产权保护，狠抓执法办案，坚决按照指示要求落细落小、落实落地。

二是为保障推动种业持续创新提供基础支撑。围绕种业创新链部署市场监管链，坚持把好“品种端”、“市场端”。加大品种权保护力度，强化事中事后监管，严厉打击假冒侵权等违法行为，有效保护品种权人合法权益。

三是优化种业发展环境的内在需求。通过突出法规建设，建立完善依法治种法律体系的“四梁八柱”；突出机制构建，建立部门协同工作机制，形成工作合力；突出案件查办，严厉查处种业领域各类违法违规行为，切实为打好种业翻身仗营造良好发展环境。

(责编：孙红丽、高雷)