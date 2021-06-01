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农业农村部：到“十四五”末期共建60个左右全国农业科技现代化先行县

2021年06月01日08:38 | 来源：人民网
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人民网北京6月1日电 （记者李栋）5月31日，农业农村部发布关于《关于开展全国农业科技现代化先行县共建工作的通知》（以下简称通知）。通知指出，到“十四五”末期，共建60个左右的全国农业科技现代化先行县。

通知要求，到“十四五”末期，共建先行县农业主导产业特色鲜明，产业链现代化水平高。县域主要农作物优良品种覆盖率达到98%以上、耕种收综合机械化率高于所在省份平均水平，畜禽水产养殖机械化水平达到50%以上，农业废弃物资源化利用率达到90%以上，农业生产“三品一标”水平明显提升，农产品加工产值与农业总产值比高于所在省份平均水平，农业工程和装备水平明显提高。

围绕乡村环境治理和构建农业农村绿色生产生活方式的技术需求，农村生物质能源开发利用、畜禽粪污资源化利用率、秸秆综合利用率和农膜回收率明显提高。当地农民接受高素质培训和中高等学历教育规模明显扩大，农村科技人才比例明显提高。

在具体实施方面，农业农村部将以各级农业科研教学推广单位为技术依托，制定先行县共建方案，探索支撑模式，为先行县提供规划咨询、协同创新、集成示范、园区建设、成果转化、主体培育、产业发展、人才培养等科技支撑。

(责编：孙红丽、吕骞)

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