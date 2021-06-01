人民网北京6月1日电 （记者车柯蒙）为认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》（以下简称《意见》），扎实开展“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”，各地税务部门不断创新服务举措，通过上线智能新系统、创新平台服务措施等方式，为纳税人缴费人办税缴费省时减负担。

“以前收了村民社保费后，还要跑到办税厅去汇缴、打印凭证，现在有了移动缴费终端，可以随时收费随时打票，又方便又省事。”贵州贵定县云雾镇的代收员方国铖说。

为了让群众缴纳社保更加便捷高效，贵州省税务局借鉴银行POS刷卡机模式，组织第三方力量，经过半年多的开发、完善、测试，在借鉴、综合现有各种缴费方式的基础上，推出了专用移动缴费终端，并设计了缴费专用票据。

据悉，该专用终端内嵌了税务专用征缴系统，具备申报缴费、凭证打印、查询统计等功能。还可以打印出带有税务缴费专用章的收费票据，实现随时随地征缴、打票，帮助群众在缴费时零跑路、少等候。

在江西，税务部门按照《意见》关于“推进内外部涉税数据汇聚联通、线上线下有机贯通”的要求，不断推进“以数治税”，以构建应用平台为支撑，积极打造不动产交易区块链技术运用“江西样板”、因地制宜优化智慧税务应用生态、全面升级“456”便利化办税缴费格局，推进办税缴费服务向智能化、数字化、场景化转变。

近日，河北省首批“阳光e税”远程问办中心在石家庄试点运行。这是国家税务总局石家庄市税务局落实“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”的具体举措之一。据介绍，“阳光e税”远程问办中心设置在办税服务厅，主要为纳税人缴费人提供电话咨询解答、视频在线辅导、电子税务局业务远程受理、进厅业务远程帮办等相关服务。

在大力推广“非接触式”办税缴费服务的同时，为方便需要到办税服务厅现场办税的纳税人，安徽省税务局推广上线了“安徽办税服务厅”微信小程序。记者了解到，该小程序无需下载，直接在微信里面就可以使用，提供了智能预约、无声叫号、智能导税等智能化服务功能。对于可以“非接触式”办理的业务，小程序会自动引导纳税人通过电子税务局等进行网上办理；对于需要到现场办理的，小程序会综合分析办理时间、距离、等候人数等因素，智能推荐一个“最优”的办税服务厅，纳税人可以据此进行预约办理。截止目前，“安徽办税服务厅”小程序已有145.77万纳税人实名注册使用，日均访问量超50万人次。

刷脸进行“智能咨税”、可视化大屏实时辅导、人机交互式学习、专家讲座网络直播……一大波税务服务“黑科技”正在国家税务总局上海市静安区税务局市北高新园区社会共治点一一实现。作为共治点的一大亮点，国内首台远程办税终端亮相，以虚拟的方式把办税柜台开到园区，使得企业不出园区，就能办妥各项涉税业务。

5月28日，国家税务总局纳税服务司司长韩国荣在会上表示，税务总局自2月份开展“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”以来，各级税务机关积极推动百条便民利民措施落地落细，目前已落实58%，有效解决了纳税人缴费人的痛点难点问题精准推送税费优惠政策，实现40批次税费优惠政策直达快享，惠及纳税人缴费人4.2亿人次。

据韩国荣介绍，税务部门不断探索社保缴费“网上办”“掌上办”，推进社保缴费业务和经办业务线下“一厅联办”、线上“一窗联办”，多省税务部门已经在微信、支付宝等生活缴费端口陆续开通社保费缴纳、证明开具等功能。

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