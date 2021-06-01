人民网记者 余璐

淮河，是新中国第一条全面、系统治理的大河。千百年来，治淮一直是中华民族的一大课题。

1951年，毛泽东主席发出“一定要把淮河修好”的号召，翻开了淮河治理的崭新篇章。“走千走万，不如淮河两岸。”经过几代人的不懈努力，如今的淮河两岸处处沃野千里、安澜无虞。

淮河流域地处我国东中部腹地，北邻黄河、南连长江，通江达海，是长三角一体化、长江经济带、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略实施的高度重叠区。筑牢淮河流域安全底线尤为重要。

今年淮河流域即将全面入汛。在淮河防总2021年工作视频会议上，淮河防总常务副总指挥、水利部淮河水利委员会主任刘冬顺明确了今年淮河流域防汛抗旱工作的目标：坚决避免发生重大人员伤亡事件，坚决避免标准内洪水防洪工程失事事件，坚决保障国家重要基础设施安全，坚决保障流域经济社会发展重点工作安全。

又是一年备汛时，淮河流域防汛备汛进展如何？人民网记者赴安徽、河南多地进行了实地探访。

“今年防大汛我们心里有底”

科学实施水库群、水闸、分洪河道、蓄滞洪区等水利工程的联合调度，综合采取“拦、泄、蓄、行、排”等多种措施，是全力应对洪水的关键。

站在“千里淮河第一闸”王家坝闸远眺，水面如镜，两岸翠草如茵。可曾知道，2020年汛期，淮河发生流域性较大洪水时，这里曾是一片汪洋。

位于安徽省阜南县的王家坝闸是淮河流域的一道重要防洪安全屏障。它地处淮河、洪河、白露河三河交汇处，为淮河干流第一个蓄滞洪区蒙洼蓄洪区的进洪闸。

王家坝闸桥墩的水位尺上，29.75米处醒目地标示着“2020年开闸水位”的红色字样。人民网记者 余璐摄

2020年7月20日8时31分，安徽淮河干流水位全线超警戒水位，王家坝闸水位达29.75米，超保证水位0.45米。接国家防总命令，王家坝闸开闸分洪，历时76.5小时，蓄洪水量3.75亿立方米，降低淮河中上游水位0.2至0.4米，为削减淮河洪峰，保障流域防洪安全立下了汗马功劳。

淮河流经豫、鄂、皖、苏四省，全长约1000公里，但“两头翘、中间洼”。上游360公里，落差178米；中游490公里，落差16米；下游150公里，落差仅6米。“洪水河南走高速，一秒能走五大步；到了安徽走公路，三秒才走一小步；到了江苏走山路，推推搡搡漫步行。”安徽省淮河河道管理局王家坝闸管理处主任张家颍用一句顺口溜描述了淮河流域来水快、行洪慢、洪涝灾害多发易发的窘境。

今年汛期在即，王家坝闸的备汛情况如何？“今年防大汛我们心里有底。”张家颍对记者说。

在王家坝闸主控室，记者看到王家坝闸全新自动化监控系统正在进行调试，大屏幕上，水闸上下游水位实时测报、13孔闸门运行状态等信息一目了然。

王家坝闸主控室。人民网记者 余璐摄

“从供电系统到观测设施都实现了自动化，提高了智能化防汛水平。思想上、技术上、人力上、物力上，我们已经做好了打大仗的准备。”张家颍介绍道，2020年汛期结束后，一是对水闸工程进行全面检修养护，使工程始终处于良好状态。二是完善了防汛抢险、物资运输等各类预案，做好防大汛的充分准备。三是积极开展模拟演练，确保国家防总命令下来，闸门提得起、关得上，运行安全。

“今年，王家坝闸将以全新的面貌迎接2021年洪水挑战。”张家颍信心满满。

“再也不用怕洪水了”

淮河安澜的背后，离不开蓄滞洪区百姓“舍小家，保大家”的奉献。他们的汛后生活牵动人心。

2020年汛期，为应对淮河流域大水，启用的8处国家蓄滞洪区中，蒙洼蓄洪区就位列其中。作为淮河中上游第一座蓄洪库，蒙洼蓄洪区是淮河流域防洪工程体系的重要组成部分。南临淮河、北倚蒙河分洪道、四面环水，特殊地理位置让它在淮河流域防洪调度中，运用机率最多。

“回顾历史，王家坝闸自1953年建成至今，16次开闸分洪，累计泄洪总量75亿立方米，蒙洼蓄洪区也已成为安徽省启用次数最多的蓄滞洪区。只要淮河流域发生大洪水，蒙洼蓄洪区几乎是有洪首蓄，蓄洪必用。”张家颍说。

平常的日子，蒙洼蓄洪区内近20万老百姓在这里生息劳作，一旦分洪，180平方公里的土地就变成一片泽国。与几十年前不同的是，如今每当洪水来临，深水处是一座座屹立的庄台。

防洪工程——庄台。水利部淮河水利委员会供图

庄台，诞生于国家治理淮河的进程中。它是一种特殊的防洪工程，通过人工垒起几十米高的台基，村庄建于其上，蓄洪时，百姓可居住避难。在淮河流域，它已成了蓄滞洪区百姓居住环境的代名词。

走进安徽省阜南县王家坝镇李郢村郑台孜庄台，干净整洁的水泥路、拔地而起的新式楼房、古风建筑的凉亭、排列整齐的管道映入记者眼帘。

蒙洼蓄洪区郑台孜庄台新貌。人民网记者 余璐摄

居住在郑台孜庄台的73岁老人郑继超告诉记者，他已在蒙洼蓄洪区生活了几十年，尽管去年王家坝闸开闸分洪，庄稼都被淹了，但是他和家人都住在高高的庄台上，物资充足，生活无虞。

谈起今昔对比，郑继超激动地说：“几十年前，只要一来洪水，猪、羊全都被冲走，蛇也爬上了树。家里被淹，全家都得去大堤上搭棚子住，一住就是几个月。现在，住在结实的庄台上，一旦洪水来了，官兵们坐着冲锋舟送菜送米送药，吃的喝的都有，再也不用怕洪水了。”

记者了解到，去年汛后，自2020年8月3日，安徽省启动对蒙洼地区蓄洪运用的补偿工作，截至2020年12月底，居民补偿资金基本全部发放到位。

张家颍介绍道，目前，在蒙洼蓄洪区已整修和加固100多个四周护坡的庄台，原来居住在低洼蓄滞洪区内的百姓已全部安置到安全地带，并在庄台内完善水、电、路、教育、医疗等公共服务设施，蒙洼蓄洪区的生活居住条件大大改善，防洪防汛能力进一步提升。

“度汛将比去年更安全”

记者走进淮河干流上游的河南省出山店水库，只见库区烟波浩渺，坝下的5号闸门正在开闸泄水。

5月12日，出山店水库坝下的5号闸门开闸腾库。人民网记者 余璐摄

“出山店水库下泄流量按70立方米/秒控制，于5月30日前泄至汛限水位85.08米。”接到河南省水利厅的水库泄水通知，出山店水库今年汛期预泄腾库备汛工作正式开启。

水库是我国防洪广泛采用的工程措施之一。拦洪、错峰、削峰，是水库防洪最主要的三大作用。位于河南省信阳市的出山店水库是淮河干流上游修建的唯一一座大（Ⅰ）型水库，也是国务院确定的172项节水供水重大水利工程。

“淮河上游落差178米，若遇到洪水，来水流速非常快，将给中下游造成很大的防洪压力。”河南省出山店水库建设管理局副局长杨峰对记者表示，作为淮河干流上游的唯一一个控制性水利枢纽工程，出山店水库的精细调度可以有效减少王家坝以下蓄滞洪区的启用几率，减轻淮河中下游防洪压力。此外，可使淮河干流王家坝以上的防洪标准从不足10年一遇提升至20年一遇，有效保护220万亩耕地和170万群众的安全。

为应对今年汛情，出山店水库做了哪些准备？杨峰谈到，今年的度汛方案已修订完善，并已得到河南省水利厅的批复，汛前排查工作已完成。专为出山店水库防洪服务的水文站也已建成。同时，认真做好预报、预警、预演、预案“四预”工作。汛期严格执行24小时值班值守，通过遥测测流船、信阳水文遥测系统等科技手段密切监测雨水情，为工程精细调度提供坚实保障，水库度汛将比去年更安全。

淮北大堤禹山坝。水利部淮河水利委员会供图

地处淮河中游的焦岗闸是淮北大堤堤圈重要的组成部分，守护着淮北大堤禹山坝周边364万人口、5723平方公里的土地。

回忆起去年汛期淮河发生流域性较大洪水，焦岗闸南边孔闸门出现漏水现象的惊险场景，安徽省凤台县淮河河道管理局局长张成久仍心有余悸。“险情发生后，防汛工作组及安徽省机动防汛抢险队水下摸探人员于7月25日晚9时30分到达并立即开展潜水作业，摸探闸门出水点，判断漏水险情是由于闸门侧止水橡皮损坏造成，于是立即实施闸门漏水封堵，有效化解了险情，保障了周边群众生命财产安全。”

“汛期过后，我们对焦岗闸2孔闸门上老化的止水橡皮进行更换，对闸门门板进行了防腐处理。”张成久表示，修复过后，防御力量进一步强化，今年迎战洪水更有信心。

“修复”重在补齐短板，“养护”更为防患未然。据了解，淮河流域各地紧锣密鼓地加快隐患薄弱环节检查整改，下大力气夯实水工程基础，加快推进水毁工程修复，确保工程防洪功能完备。2020年汛后至2021年4月，中央和地方共投入水毁修复资金40.89亿元，修复河南、安徽、江苏、山东四省和淮委直管的水利工程共2507处。

面对今年防汛大考，淮河水利人未雨绸缪，兴水利除水患保安澜。“准确把握淮河流域防汛抗旱面临的新形势、新要求和新任务，坚持人民至上、生命至上，以防汛抗旱的扎实成效，为流域人民生命财产安全和经济社会高质量发展提供重要保障，让淮河造福两岸人民！”刘冬顺说。

(责编：孙红丽、高雷)