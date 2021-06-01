陆 敏

原标题：提高农村客户金融服务效率

随着数字普惠金融业务的发展，金融服务触角正加速伸向农村地区。中国银保监会在今年4月发布的《关于2021年银行业保险业高质量服务乡村振兴的通知》提出，鼓励银行业金融机构在依法合规、风险可控的前提下，基于大数据和特定场景进行批量获客、精准画像、自动化审批，切实提高对农村地区客户的服务效率。

长期以来，商业银行的经营重心大多放在中高端客户的业务上。银行对于中小微企业、个人贷款等相关业务往往不够重视。对于银行来说，小客户是“长尾”，投入过多的人手和精力去处理小客户的业务，成本高、收益低。尤其在农村地区，虽然存在大量的“长尾”客户，但金融服务还存在不少的空白地带，需要进一步发力。

聚焦农民、农业、农村领域，金融服务要精耕细作。根据目前一些银行的探索，首先，可进一步细分农民市场，如积极支持村两委干部、农技人员、种植大户、退伍军人、商超业主、乡村医生、返乡大学生等更多类型的致富带头人，提供合适的金融产品，支持广大农民发展生产。其次，根据各地不同的自然资源禀赋、基础设施条件和经济发展状况，围绕农业产业现代化的各个环节，提供差异化的产品服务。尤其要加大对农业科技关键企业的金融服务，加强对农机装备企业自主研发和智能化升级的金融支持。

更好服务农村地区客户，金融服务还要注重有效性和可持续性。要依托金融科技和大数据，开展农产品生产、加工、流通等全链条数据采集、溯源追踪和智能分析，构建新的审批和风控模型，研发更多针对性强、匹配度高、操作简单的信用类产品。积极支持农业龙头企业、合作社、家庭农场等开展生产托管和规模化经营，提升农业生产效益。

当前，我国农村地区金融服务的覆盖面不断提升，可是金融资源在城乡间分布依然失衡。金融在服务乡村振兴的过程中，除了要加大信贷和保险服务供给把总量进一步做大，还必须坚持聚焦基层客户把服务做精，更好服务新型农业经营主体、农户和进城农民，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

金融工作要坚持高质量发展方向，银行业保险业要为乡村振兴提供新思路，探索更好的金融解决方案，开拓自身发展的更大市场空间。从这个角度来看，银行业保险业在乡村振兴中仍需持续发力。

(责编：罗知之、吕骞)