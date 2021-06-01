以人民币计价并向境外投资者全面开放

原标题：原油期权将于6月挂牌交易

本报讯（记者祝惠春）中国证监会已于近日批准上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心（下称上期能源）上市原油期权，合约自2021年6月21日正式挂牌交易。

原油期权是我国首批以人民币计价并向境外投资者全面开放的期权品种。原油是现代经济社会发展的“血液”，是事关国计民生的战略性资源，对保障社会发展、国家安全有着重要作用。近年来，我国对原油需求不断增长且规模巨大，目前我国已成为全球第二大原油消费国和第一大原油进口国。在各方支持下，上期能源于2018年挂牌上市了原油期货。

作为国内首个对外开放的商品期货，原油期货上市以来市场运行平稳，规模稳步扩大，投资者结构持续优化，功能逐步发挥。数据显示，2020年原油期货累计成交4158.58万手，累计成交金额11.96万亿元；原油期货一般法人日均持仓占比上升至42%左右。根据期货业协会（FIA）统计，自2018年以来，上海原油期货成交量排名全球第三位。

随着国内供给侧结构性改革的深入推进，我国涉油企业向高质量发展转型，企业风险管理精细化和多样化需求上升，市场对于推出原油期权的呼声日益增强。尤其是2020年国际原油市场的剧烈波动，让我国涉油企业对加强风险管理有了更深刻的认识，相关需求更加强烈。上市原油期权并对外开放，不但可以丰富境内外涉油企业风险管理工具，有助于企业提升风险管理水平，实现可持续发展，而且通过与原油期货相辅相成，有助于更好地发挥期货市场资源配置作用，促进上海国际金融中心建设。

据了解，上期能源在设计原油期权合约规则时，一直坚持将国际经验、本土优势相结合，合约规则较好地融合了国内已上市期权的运行经验和原油期货对外开放的特点。

上期能源表示，下一步将在中国证监会的统一部署下，坚持高标准、稳起步的原则，继续认真做好各项上市准备工作，深入开展市场培训和投教工作，确保原油期权顺利推出和稳健运行。

(责编：罗知之、吕骞)