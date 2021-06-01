人民网北京6月1日电 （王仁宏、实习生韦欣宜）“实现碳达峰碳中和必须大力发展绿色建筑。”近日，住房与城乡建设部标准定额司一级巡视员倪江波在“2021中国房地产业碳达峰发展高峰论坛”上表示，在碳达峰碳中和的背景下，房地产企业是绿色生活、绿色工作、绿色生产方式的设计者和实施者，应担负起创建简约适度、绿色低碳方式的重大责任。

房地产业具有较高产业关联度，涉及生产、流通和消费各个领域，联系着国民经济的诸多方面。多位业内人士表示，房地产业在助力我国“双碳”目标的实现中将发挥关键作用，“节能降碳”势在必行。与此同时，房地产企业仍面临着碳排放总量大、人均用能量较低、用能技术水平较差等现状，在实现“碳达峰”“碳中和”要求下仍面临较大压力。

5月26日上午，由中国房地产业协会主办的“2021中国房地产业碳达峰发展高峰论坛”在北京举行。人民网 王仁宏摄

发展绿色建筑或成房地产业实现“双碳”目标重要抓手

如何实现房地产建筑行业的“双碳”目标？业内人士认为，发展绿色建筑或成为房地产业实现碳达峰碳中和的重要抓手。

据倪江波介绍，我国绿色建筑和建筑节能事业已经取得了显著的发展成效。数据显示，截至2020年底，我国绿色建筑面积已经累计超过了25.69亿平方米，2020年当年新建绿色建筑已经占城镇新建民用建筑的比例达到了77%，装配式建筑新开工面积也由2015年的0.73亿平方米增加到了6.3亿平方米。

“碳达峰碳中和对建筑领域来说关键是节能。”中国房地产业协会副会长兼秘书长陈宜明对碳达峰背景下我国房地产业的绿色转型做了相关解读。

陈宜明表示，当前我国建筑用能状况呈现出用能水平低、用能技术水平有待加强等特点，在现在的碳达峰碳中和的要求下面临很大压力。因此，陈宜明认为建筑领域在碳达峰、碳中和节能方面需要把建筑本体的节能、通风、换热措施，和用技术产品做辅助手段来实现同样目的的措施结合起来，把行为节能和技术节能结合起来，把对化石能源的节约和对可再生能源的利用结合起来，还要统筹考虑城市与农村的节能。

改变用能结构对房地产业实现“双碳”目标至关重要

倪江波认为，改变用能结构对实现房地产建筑行业的“双碳”目标至关重要。中国现代化不能走西方现代化的传统用能道路，在现代化路上大幅增长的用能应使用可再生能源来替代传统能源，减少使用传统化石能源，改变用能结构。对于建筑行业而言就是要开发利用可再生能源、核能等新能源，以新能源大量替代化石能源，大幅降低二氧化碳排放。

倪江波透露，目前住建部正围绕早达峰、低峰值、压翘尾、短平台、深中和目标，加紧对城乡建设领域2030年前碳达峰实施方案的研究，包括零碳建筑技术标准、建筑节能和可再生能源利用通用规范等多项行业碳排放规范性文件预计将在年内发布。

北京柠檬树绿色建筑科技有限公司总经理黄俊鹏表示，房地产企业不应把“碳达峰”“碳中和”当做压力和负担，而应该抓住这个机遇，通过拓展融资渠道、增强土拍竞争力、打造硬核产品力等方面提前布局，吸引高价值客群，在重塑核心竞争力，同步助力实现“双碳”目标。

此次“2021中国房地产业碳达峰发展高峰论坛”由中国房地产业协会主办。论坛同步发布了《中国房地产企业碳排放调研报告2021》，对房地产企业碳排放的特征和现状进行了总结，并提出了加快制定房地产企业碳排放核算标准的建议。

(责编：李楠桦、吕骞)