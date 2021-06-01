2021年5月31日，一汽新红旗品牌官宣，1至5月累计销量118000台，同比增长116%，继续保持稳健的增长态势。

受访者供图

在国内市场整体表现平稳的环境下，红旗品牌增势延续，继2020年实现三年42倍增长后，2021年1至5月再次完成超过100%增长；其中5月单月销量同比增长73%、环比增长19%，同比环比增速均超上月。“新红旗品牌继续稳固产品阵地、积淀品牌实力、大步创新营销，日益显露出持续发展、志存高远的势能与决心。”相关负责人指出。

以势求新，新红旗锐化品牌新国潮形象。据了解，在4月上海车展的新产品、新技术的密集发布后，新红旗品牌5月份重点发力营销领域，以国潮标签锐化品牌形象、以重点营销精准触达圈层、以系列活动深化用户体验，沉淀营销底蕴、提升营销质量、丰富营销层次。

在5月26日点燃战火的2021世界女排联赛中，新红旗品牌成为中国国家女子排球队官方合作伙伴。此外，在5月初盛大开馆的故宫博物院陶瓷馆持续迎宾的过程中，作为故宫博物院官方战略合作伙伴的新红旗品牌也在参观者的注视中，沉淀了品牌文化价值。

以变求远，新红旗深化用户体验式运营。据介绍，5月7日起，为配合母亲节期间终端活动，新红旗开展“为爱献礼，一路同行”母亲节主题电商节购车活动。本次电商节活动以相关APP、微店小程序为流量入口，通过在线报名、线下购车，用户在享受电商节优惠政策福利的同时，优化了对新红旗品牌的销售、服务体验，同时有效扩大红旗品牌私域流量。

此外，包括“温暖于心，关爱随行”2021红旗夏季服务节等关爱服务活动，亦是贯彻了打通线上线下用户体验的创新营销原则，大小活动贯穿全月，让用户体验更加丰富多彩。

相关负责人表示，全面深化数字化改革转型成果、全面丰富智慧六位一体体验式营销模式，未来红旗将继续在线上线下营销创新协同发展的路径上，为用户打开更多、更宽广的尊崇体验通道。

(责编：李源、董童)