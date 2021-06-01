人民网北京6月1日电 （栗翘楚）在“六一”国际儿童节到来之际，海关总署对2020年6月-2021年5月期间查发的部分进口儿童用品质量安全不合格情况进行通报，涉及儿童服装、儿童玩具、儿童牙刷、童鞋及奶嘴奶瓶等5类81批次进口儿童用品。

在海关查发的案例中，进口儿童服装检出的不合格项目主要包括色牢度、附件抗拉强力、使用说明等；进口儿童玩具检出的不合格项目主要包括小零件、有毒有害物质含量、“CCC”标识、包装薄膜厚度等；进口儿童牙刷检出的不合格项目主要包括单丝顶端轮廓合格率、单丝弯曲恢复率、磨毛(平形)合格率等；进口童鞋检出的不合格项目主要包括附件抗拉强力等；进口奶嘴奶瓶检出的不合格项目主要包括挥发性物质超标等。

依据商检法及其实施条例有关规定，海关对查发的不合格进口儿童用品均依法依规采取销毁、退运等处置措施。儿童用品质量安全关系到少年儿童的身心健康，备受全社会的关注。海关始终致力于严把进口儿童用品质量安全关，保障消费者合法权益，严防不合格儿童用品流入国内市场。

海关提醒消费者应理性购买相关进口儿童产品，在选购进口儿童用品时应当注意以下重点事项：

一是在购买婴童服装、童鞋时，尽量选择浅色、含涂层涂料相对较少和绳带安全的服装，并检查扣子和装饰性小物件是否牢固；对于缝制在可贴身穿着的婴幼儿服装上的耐久性标签，应不置于与皮肤直接接触的位置；购买后要先认真洗涤后再给儿童穿着。

二是在购买玩具时，应关注“CCC”标识、中文标签标识，并在使用时重点关注年龄分组和警示说明；尽量不购买含有小零件、包装薄膜过薄等具有潜在危险的玩具。

三是在购买儿童牙刷时，关注刷头、刷毛等直接接触儿童口腔的部件，选择刷毛柔软且刷毛顶端及刷头形状圆润的牙刷。

四是在购买奶瓶奶嘴时，一定要仔细查阅中文使用说明和材质说明，选择玻璃、硅胶等耐高温、无毒、环保、材质稳定的奶瓶奶嘴。

(责编：孙红丽、吕骞)