人民网北京6月1日电 （赵竹青）国家知识产权局官网5月31日发布《关于2021年专利转化专项计划拟奖补省份名单的公示》（以下简称《公示》），根据2021年专利转化专项计划实施的相关规定，拟对北京、上海、江苏、浙江、山东、湖北、广东、陕西等8个促进专利技术转移转化、助力中小企业创新发展成效显著的省份进行奖补。

该《公示》称，按照《财政部办公厅 国家知识产权局办公室关于实施专利转化专项计划 助力中小企业创新发展的通知》（财办建〔2021〕23号）（以下简称《通知》）要求，30个省、自治区、直辖市（以下简称省）在规定时间内备案了实施方案。根据财政部《服务业发展资金管理办法》有关规定，经商有关部门，国家知识产权局联合财政部采用客观指标，依据2019年和2020年的数据，对完成备案的30个省进行了评价，按照得分情况，拟确定上述8省份为2021年专利转化专项计划奖补省份。

根据《通知》，国家知识产权局、财政部根据绩效评价结果，对方案完善、措施得当、工作推进有力，专利技术转化运用成效显著的省份给予1亿元的奖补资金，获得奖补资金的省份下一年度原则上不再予以奖补。有关省份可以结合自身实际，将奖补资金统筹用于深入推进工作实施，聚焦专利技术供需对接和转化应用两个重点环节，鼓励但不限于采取以奖代补、购买服务、股权投资、贷款贴息等方式，支持相关方梳理、盘点、发布可转化的专利技术，提供专利技术供需对接服务，辅导中小企业获取专利技术等；支持中小企业转化应用专利技术，开展知识产权质押融资等。

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