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中央财政下达10.2亿元补助资金 支持完善公共文化服务体系

2021年06月01日15:43 | 来源：人民网
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人民网北京6月1日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日财政部印发《关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（以下简称《通知》），为支持完善公共文化服务体系，提升公共文化服务水平，本次向各省（自治区、直辖市、计划单列市）下达补助资金合计10.2亿元，此前已提前下达126.9亿元。

2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算表。制表：王震

根据《通知》，国家公共文化服务体系示范区按照东中西每个分别奖励200、400、600万元标准，示范项目每个分别奖励25、50、75万元标准核定；流动舞台车按照每台50万元标准核定；戏曲公益性演出（戏曲进乡村）按照每个乡镇每年配送6场演出、每场演出补助5000元标准核定；戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出）按照濒危剧种数量和测算标准（每年购买演出100场，每场5000元）核定分省补助资金，具体由相关省财政部门、文化和旅游部门确定公益性演出服务的购买对象、购买场次和补助标准，实施方案报文化和旅游部备案；中央广播电视节目无线覆盖运行维护费按现行标准核定；民族地区有线高清交互数字机顶盒按每户一次性补助100元核定；全民健身场地器材补短板工程按每个街道（乡镇）20万元核定。

《通知》要求，相关省财政部门、体育部门在安排项目预算时，要避免与其他中央财政资金安排的项目交叉重复。

(责编：王震、高雷)

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