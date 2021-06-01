人民网北京6月1日电 （孙阳）当前，中医药服务贸易已遍及全球196个国家和地区，影响力与日俱增，全球受众群体不断扩大。大力发展中医药服务贸易，有利于打造中国服务品牌，优化服务贸易结构，推进我国贸易实现高质量发展。

4月29日，商务部、国家中医药管理局等7部门联合印发《关于支持国家中医药服务出口基地高质量发展若干措施的通知》（以下简称《通知》），从完善体制机制、创新支持政策、提升便利化水平、拓展国际合作空间、加强人才培养和激励五个方面提出18条具体政策措施。近日，上海中医药大学中医药国际化发展研究中心副主任宋欣阳在接受人民网采访时表示，完善体制机制是国家中医药服务出口基地建设的工作重点和亮点，有利于着力优化发展环境，形成部门政策合力，推动中医药服务走向世界。

中医药领域迈出持续开放新步伐

早在2012年，商务部、国家中医药管理局等14部门发布了服务贸易子行业第一个专门性、纲领性文件《关于促进中医药服务贸易发展的若干意见》。2014年6月，国家中医药管理局、商务部联合公布首批《中医药服务贸易先行先试重点区域和骨干企业（机构）建设名录》。

此后，商务部等多个国家部委陆续出台了一系列支持中医药服务贸易发展的政策文件。

当前，中医药服务贸易进入高质量发展的新阶段。为积极稳妥有序地发展中医药服务贸易，发挥服务出口对我国中医药事业发展的拉动作用，创造良好的经济效益和社会效益，亟须进一步加大政策支持力度。

为此，商务部服务贸易和商贸服务业司、国家中医药管理局国际合作司于2020年12月分赴北京、山东、四川、陕西、广东多个省市，对基地建设情况开展调研，聚焦“痛点”问题，经过多轮论证和征求意见，形成《关于支持国家中医药服务出口基地高质量发展若干措施的通知》。

宋欣阳认为，中医药服务出口基地（以下简称基地）是在中医药服务贸易先行先试重点区域和骨干企业（机构）建设取得阶段成效基础上的新实践。《关于支持国家中医药服务出口基地高质量发展若干措施的通知》的印发，标志着基地建设进入高质量发展阶段。

完善体制机制是基地建设的工作亮点

2021年，国务院办公厅发布《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》提出，“允许公立中医医疗机构在政策范围内自主设立国际医疗部，自主决定国际医疗的服务量、项目、价格”。

宋欣阳认为，《通知》的出台对医疗服务管理权限进一步进行了明确。例如，对于公立基地能否举办医养结合机构，能否与社会资本合作等问题，《通知》提出“以品牌、技术、人才、管理等优势资源与社会资本等开展合作，新建、托管、协作举办医养结合机构”；对于基地能否拓展地域范围，成立医联体或联盟等问题，《通知》提出“支持成立区域性中医药服务贸易医联体或联盟”。上述举措为基地发展提供了新的发展动能。

同时，宋欣阳表示，《通知》在支持政策方面的创新力度大，政策可操作性强。具体表现为：一是拓展支持渠道，增加支持力度。《通知》指出：“充分利用外经贸发展专项资金、服务贸易创新发展引导基金等现有渠道，引导加大支持中医药服务贸易发展力度。”二是为共建“一带一路”国家的境外医院服务贸易合作提供了政策保障。《通知》指出：“支持金融机构通过出口买方信贷等信贷产品，按照市场化原则支持共建‘一带一路’国家的境外医院（包含我援建医院）以购买中医药服务的方式开展中医药服务贸易合作。”三是为基地拓展多元化的平台功能提供了政策保障。《通知》指出：“支持基地承担建设国家级和境外中医药服务贸易公共服务平台。”

提升服务便利化水平 拓展国际合作空间

通过互联网、现代物流体系的便利化应用可以降低交易成本，提高跨境贸易的服务速度，促进商品和人员的流动。

宋欣阳认为，《通知》在提升便利化水平方面围绕“短板”和“堵点”出台了针对性极强的政策组合，在互联网平台建设、签证办理、药物国际寄递、人员出访、外汇收支等方面均有细致的措施，如支持利用互联网平台建立推广门户；建立并完善中药及其制剂国际寄递标准和指引，鼓励跨境寄递企业承接中药及其制剂国际寄递服务；为公立机构基地执行国际市场宣传、推介及参展任务出国团组提供便利；对符合条件的中医药服务出口基地办理外汇收支提供支持，服务贸易业务取得的收入专账核算等，为基地拓展国际营销渠道提供了便利。

此外，《通知》在拓展国际合作空间方面提出的发展方向可概括为“四个合作”加“一个融合”，兼具“引进来”和“走出去”。

《通知》中提出“四个合作”：“鼓励基地与国际医疗保险机构加强合作”；“将基地纳入国际经贸合作框架和服务贸易国际合作机制”；“支持基地开展对外投资和技术合作”；“鼓励中医药服务出口基地加强与在华外资企业和机构人力资源服务组织合作”。“一个融合”是“打造融合中医药康养理疗养生等服务和旅游服务的中医药服务贸易集聚区”，促进构建国内国际双循环相互促进的中医药服务贸易模式。

宋欣阳表示，《通知》的出台也体现了国家层面做好基地建设的决心，从细化分工、严格考核、鼓励能动性、形成管理闭环等方面都出台了具体举措。

(责编：王仁宏、吕骞)