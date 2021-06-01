人民网北京6月1日电 （许维娜）小区物业费收多少？物业费收取标准不一致该如何评判？日前，北京市住房和城乡建设委员会对外发布《关于规范物业服务评估活动的通知》（以下简称《通知》），明确物业服务标准和费用、物业承接查验、物业服务质量等六种情况的评估内容和原则。

《通知》指出，物业服务合同的签订过程中，业主与物业服务人对收费标准未能达成一致意见的，双方可以共同委托专业评估机构和相关专业人员对物业服务标准和物业服务费用测算进行评估。

对此，中指研究院物业事业部副总经理牛晓娟表示，当下，物业管理行业正处于快速发展阶段。各级政府也在积极行动，从宏观层面推出符合行业发展现状的政策法规，促进行业更好更快发展。此次《通知》对物业服务评估规范具有明确的指导意义。

牛晓娟指出，在提供物业服务的过程中，企业难免会与业主产生一定摩擦。她举例称，如开发前期遗留问题引发的物业纠纷、业主对物业服务收费及服务质量存疑等。物业服务评估的目的即是规范物业服务活动，维护物业管理相关主体的合法权益。在行业快速整合发展的进程中，协调企业与业主双方关系，促进服务质量不断提升。

早在2010年6月，北京市住房和城乡建设委员会就印发了《北京市物业服务第三方评估监理管理办法》，距今已有十余年。对此，牛晓娟指出，本次《通知》主要有三大亮点:

一是提出六项评估内容，评估维度全面。《通知》提出，评估内容包括“物业服务人参与社区治理情况、物业服务标准和费用测算、物业服务质量和共用部分管理状况、物业承接和查验、专项维修资金使用方案、其他需要评估的事项等。”其中，物业服务人参与社区治理、专项维修资金使用方案等热点囊括之中。

二是阐述评估主要过程，明确评估主体。《通知》具体将每一项评估内容进行阐述，明确评估主体。以物业承接查验的评估为例。提出“专业评估机构和相关专业人员应当按照相关规定，对物业承接查验进行评估。专业评估机构和相关专业人员对物业承接查验进行评估的，应当包含：签订物业承接查验委托合同、查验记录、现场查验结果。发现存在问题的，还应当明确整改情况并准确记录在承接查验评估报告中。”

同时规范评估报告内容及评估专业机构。评估报告应当包括评估目的、依据和方法，评估日期和基准日，评估查勘数据，评估结果及有效期限，评估人员签章等内容；专业评估机构和相关专业人员是指法律、会计、工程、评估、咨询等专业服务机构以及具备从业资格的人员。

三是规范评估要求，重要评估报告保管期不低于5年。《通知》对评估要求进行规范，以提升评估报告的真实性和可追溯性。一是明确因提供虚假资料造成损失的，由责任方负责赔偿；二是明确物业承接查验、物业服务标准和费用测算、专项维修资金使用方案的评估报告及相关资料保管期限不低于5年，其他评估事项的报告及相关资料保管期限不低于3年；三是提出物业服务评估报告应当作为物业管理资料归档备查，同时应当在物业管理区域内显著位置公示。

(责编：王仁宏、吕骞)