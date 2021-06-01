新闻发布会现场。人民网记者 孙博洋摄

人民网北京6月1日电 （记者孙博洋）6月1日，国家市场监管总局在京召开了“校外培训机构不正当行为专项治理”专题新闻发布会。会上，市场监管总局价监竞争局局长袁喜禄透露，市场监管总局对15家校外培训机构分别予以顶格罚款，共计3650万元。

据袁喜禄介绍，近期校外培训机构乱象，社会关注度越来越高，群众反映日益强烈。为此，市场监管总局迅速组织全系统开展重点检查，加大执法力度，从严治理校外培训机构乱象。

15家校外培训机构被顶格罚款共计3650万元。制图：李楠桦

发布会上，袁喜禄在介绍治理校外培训机构乱象情况时，集中公布一批校外培训机构虚假宣传、价格欺诈典型案例，对新东方、学而思、精锐教育、掌门1对1、华尔街英语、哒哒英语、卓越、威学、明师、思考乐、邦德、蓝天、纳思书院等13家校外培训机构予以顶格罚款。加上前期公布的对作业帮、猿辅导的查处情况，此次重点检查已对15家校外培训机构处以顶格罚款3650万元。

据介绍，此次重点检查发现，校外培训机构违法违规行为主要特点是“虚构、夸大、诱导”。一是虚假宣传多样化、普遍化。主要包括虚构教师资质、虚构执教履历、夸大培训效果、夸大机构实力、编造用户评价等类型。比如，蓝天宣传其121人的教研团队“超过85%的老师来自985、211大学”，事实上来自985、211大学的仅有18人，占比不到15%。新东方“名师风采”栏103名教师中，76名教师的实际教龄与宣传不符，虚假宣传比例达到73.8%。二是价格欺诈行为问题突出。主要表现为虚构原价和虚假优惠折价。比如，邦德在其公众号标示“2节试听课+期末高分秘籍，原价430元，现价仅12元”。事实上该补习套餐是专门为2020年“双12”推出的全新体验活动，其所谓的“原价”此前从未销售过。纳思书院开展宣传促销活动时宣称“钜惠双十二，五折抢好课！”事实上该课程从未按五折销售过。

袁喜禄表示，此次重点检查工作呈现三方面特点：

一是监管方式突出“综合”。依据《价格法》《反不正当竞争法》两部法律打出“组合拳”，发挥了市场监管的综合效益。

二是工作部署突出“重点”。北上广深等一线城市是人才、资本和技术的高地，也是校外培训机构“大牌云集”的区域，这些地区的家长和学生也更为焦虑，此次整治聚焦一线城市和大型机构。

三是检查结果突出“高效”。市场监管总局组建三个检查组赴地方现场检查，通过12315、12345等渠道积极收集投诉举报线索，查处了一大批典型案例，破除校外培训行业潜规则，形成有效震慑。

袁喜禄表示，下一步，市场监管总局将落实《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，持续加大校外培训市场监管力度，坚决查处违法违规行为，促进行业规范健康发展，切实维护群众利益，增强人民的获得感、幸福感。

(责编：王仁宏、吕骞)