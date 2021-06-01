人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

闪送启动爱心助考活动 “招手即停”免费递送高考订单

2021年06月01日16:30 | 来源：中国网
小字号
原标题：闪送再度启动爱心助考活动 “招手即停”免费递送高考订单

　　2021年高考即将到来，如何做好考生的服务保障，确保所有考生都能准时参考，应受到全社会关注。据了解，一对一急送平台闪送宣布，将于6月7日至6月8日高考期间，在服务覆盖的222座城市内启动第四届“小善行动——爱心助考”活动，投入全部闪送员力量为高考考生提供免费递送和“招手即停”服务，这也是闪送第四次开展爱心助考活动。

　　据了解，6月7日至6月8日，用户使用闪送完成服务后，凭借考生准考证与身份证合照，以及订单截图，在“闪送”微信公众号后台回复“高考免单”，根据提示操作即可享受免单优惠，该笔闪送费用将于3至5个工作日退回原账户。高考期间每张准考证均可享受每日两单免单权益。

　　同时，高考考生及其家属也可通过“招手即停”使用闪送服务，即产生高考紧急递送需求时，便可根据考生准考证、身份证等凭证求助最近距离的闪送员，亦可享受每日两次的免费递送权益。

　　“递送身份证准考证、代买高考用品、考试期间给考生送饭等一切与高考相关的递送需求，闪送都可以承接，我们将尽全力保证考生顺利参加高考。”闪送对外事务总监刘学柱介绍，高考期间，平台会在各城市的考点附近安排闪送员待命，以便可以在第一时间响应有紧急需求的考生订单。

　　高考期间，闪送客服部门、运力保障部门都将全员待命，全力做好保障工作，承诺对高考相关订单优先处理。

　　刘学柱表示，闪送将充分发挥一对一服务在安全性和时效性方面优势，全国100多万名发牌闪送员可以通过电动车、摩托车等高灵活性的交通工具，最大限度上避免堵车带来的影响，从而将考生所需物品用最快的速度送达考场，“闪送希望通过自身的行动为高考助力，为交警分忧。”

　　“小善行动”是闪送于2019年创立的一个长效公益项目，旨在集合全部闪送员力量，化身“小善骑士”投入公益事业，用小善大爱，让社会更美好。据不完全统计，闪送已组织超20万闪送员加入到“小善行动”中，开展各种公益活动；爱心助考覆盖全国超222座城市高考考点；走进敬老院56所；爱心献血闪送员超500人。今年则是闪送第四次举办“小善行动——爱心助考”活动，自2018年首次启动活动以来，闪送每年高考期间都会为考生免费取送物品。

(责编：李源、董童)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部