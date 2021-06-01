原标题：闪送再度启动爱心助考活动 “招手即停”免费递送高考订单

2021年高考即将到来，如何做好考生的服务保障，确保所有考生都能准时参考，应受到全社会关注。据了解，一对一急送平台闪送宣布，将于6月7日至6月8日高考期间，在服务覆盖的222座城市内启动第四届“小善行动——爱心助考”活动，投入全部闪送员力量为高考考生提供免费递送和“招手即停”服务，这也是闪送第四次开展爱心助考活动。

据了解，6月7日至6月8日，用户使用闪送完成服务后，凭借考生准考证与身份证合照，以及订单截图，在“闪送”微信公众号后台回复“高考免单”，根据提示操作即可享受免单优惠，该笔闪送费用将于3至5个工作日退回原账户。高考期间每张准考证均可享受每日两单免单权益。

同时，高考考生及其家属也可通过“招手即停”使用闪送服务，即产生高考紧急递送需求时，便可根据考生准考证、身份证等凭证求助最近距离的闪送员，亦可享受每日两次的免费递送权益。

“递送身份证准考证、代买高考用品、考试期间给考生送饭等一切与高考相关的递送需求，闪送都可以承接，我们将尽全力保证考生顺利参加高考。”闪送对外事务总监刘学柱介绍，高考期间，平台会在各城市的考点附近安排闪送员待命，以便可以在第一时间响应有紧急需求的考生订单。

高考期间，闪送客服部门、运力保障部门都将全员待命，全力做好保障工作，承诺对高考相关订单优先处理。

刘学柱表示，闪送将充分发挥一对一服务在安全性和时效性方面优势，全国100多万名发牌闪送员可以通过电动车、摩托车等高灵活性的交通工具，最大限度上避免堵车带来的影响，从而将考生所需物品用最快的速度送达考场，“闪送希望通过自身的行动为高考助力，为交警分忧。”

“小善行动”是闪送于2019年创立的一个长效公益项目，旨在集合全部闪送员力量，化身“小善骑士”投入公益事业，用小善大爱，让社会更美好。据不完全统计，闪送已组织超20万闪送员加入到“小善行动”中，开展各种公益活动；爱心助考覆盖全国超222座城市高考考点；走进敬老院56所；爱心献血闪送员超500人。今年则是闪送第四次举办“小善行动——爱心助考”活动，自2018年首次启动活动以来，闪送每年高考期间都会为考生免费取送物品。

(责编：李源、董童)