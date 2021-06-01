人民网北京6月1日电 （杨曦）日前，京津冀地区公布了一季度主要宏观经济数据。数据显示，京津冀地区科学统筹疫情防控和经济社会发展成效继续显现，主要经济领域延续回升态势，新兴动能加快集聚，区域经济实现良好开局，发展质量稳步提升。

区域经济总量较快增长 主要领域延续回升态势

从经济总量来看，一季度，京津冀实现地区生产总值2.1万亿元。其中北京、天津、河北分别为8915.9亿元、3404.0亿元和8750.5亿元，按可比价格计算，同比分别增长17.1%、15.9%和15.1%，与2019年同期相比，两年平均分别增长4.6%、2.4%和3.9%。

分领域看，一季度，京津冀三地在市场需求持续回暖，同期基数较低以及“就地过年”等因素作用下，主要领域保持回升势头。

——工业生产增势良好。北京规模以上工业增加值同比增长38.4%，两年平均增长8.7%；天津规模以上工业增加值同比增长30.3%，两年平均增长4.6%；河北规模以上工业增加值同比增长17.6%，两年平均增长5.8%。

——服务业稳步恢复。京津冀第三产业增加值同比分别增长14.6%、11.0%和15.7%，两年平均分别增长4.5%、2.7%和4.3%。北京优势行业支撑作用明显，信息服务业、金融业、科技服务业对服务业增长的贡献率合计超过5成；天津、河北部分受疫情冲击较大的行业明显回升,住宿餐饮业增加值同比分别增长32.1%、41.2%，批发和零售业分别增长28.5%、19.7%，交通运输、仓储邮政业分别增长12.6%、31.8%。

——投资保持稳定增长。北京固定资产投资（不含农户）同比增长18.3%，两年平均增长4.8%，重点工程发挥重要带动作用；天津固定资产投资（不含农户）同比增长24.1%，两年平均增长2.8%，其中基础设施投资连续9个月保持两位数增长；河北固定资产投资（不含农户）同比增长16.2%，两年平均增长3.6%，本年新开工项目大幅增加。

——消费市场持续回暖。北京、河北社会消费品零售总额同比分别增长31.1%和24.3%，两年平均分别增长1.5%和2.0%，天津社会消费品零售总额同比增长32.0%。三地升级类商品消费需求持续释放。

为进一步推动京津冀协同发展，多项政策于近日陆续发布。5月19日，《关于打造京津冀工业互联网协同发展示范区的框架合作协议》正式签署。根据协议内容，京津冀三方将围绕转型基础支撑、融合应用提升、富集生态打造等方面开展深度合作，强化先行先试、示范引领，加快数字化发展，推进制造业数字化转型，构建京津冀协同发展的现代产业体系，提升三地产业基础高级化、产业链现代化水平，助力实体经济高质量发展。

北京市发展改革委近期发布的《北京市推进京津冀协同发展2021工作要点》指出，要持续推动城市功能调整优化，加快国道109新线高速、京哈高速拓宽改造等项目建设，安排部署12大类70项180条重要事项……2021年，京津冀协同发展将继续深化。

惠企利民政策继续显效 区域发展质量稳步提升

一季度，随着“六稳”“六保”工作任务有序推进，京津冀三地企业效益逐步向好，民生领域保持稳定。

——企业效益进一步好转。北京规模以上工业企业利润总额两年平均增长50.3%；规模以上服务业企业营业收入两年平均增长5.9%。天津规模以上工业企业利润总额两年平均增长14.5%；规模以上服务业15个重点行业营业收入两年平均增长11.0%。河北规模以上工业企业利润总额同比增长1.3倍,营业收入利润率为5.0%，同比提高2.0个百分点；规模以上服务业企业营业收入两年平均增长11.3%。

——民生保障持续改善。从民生投入看,北京一般公共预算支出中的社会保障和就业、卫生健康支出分别增长6.2%和19.1%；天津公共管理、社会保障和社会组织投资增长2.6倍，居民服务和其他服务业投资增长1.1倍；河北民生支出增长14.9%，占一般公共预算支出比重超过8成。从居民收入看,北京、天津、河北居民人均可支配收入两年平均分别增长7.1%、6.1%和5.5%。

同时，区域发展质量也得到稳步提升。在做好常态化疫情防控基础上，京津冀三地推动新产业新业态新模式成长壮大，经济增长内生动力加快集聚，协同联动日益增强，区域发展质量稳步提升。

——新兴动能发展壮大。主要体现在两方面：一是新产业加快成长。北京高技术产业和战略性新兴产业增加值两年平均分别增长9.5%和9.7%；天津规模以上工业中，高技术产业和战略性新兴产业增加值两年平均分别增长9.0%和9.6%；河北规模以上工业高新技术产业增加值增长36.1%，占规模以上工业增加值比重为21.0%。二是新消费表现活跃。北京限额以上批发零售、住宿餐饮业网上零售额占全市社会消费品零售总额的31.7%；天津限额以上批发零售业网上零售额两年平均增长11.8%；河北网上零售额同比增长43.9%，快于全国14.0个百分点。

——协同联动日益增强。京津冀三地坚持优势互补，持续增强对接协作,促进要素资源有序流动。一季度，天津吸引京、冀投资额289.6亿元,同比增长8.3%，占全部引进内资的比重超过3成；河北承接京津转入基本单位882个，其中北京681个，天津201个。北京中关村企业目前累计在天津、河北设立8800余家分支机构，实现技术合同成交额1410亿元。

——“两翼”建设稳步推进。一是城市副中心重点工程加快建设：一季度城市副中心综合交通枢纽工程完成固定资产投资4.8亿元；环球主题公园市政配套工程已进入收尾阶段，涉及工程完工率为85%。二是雄安新区迈向大规模建设阶段：一季度，新安北堤防洪治理工程（一期）、雄安商务服务中心等一批重点建设项目加快推进。雄安新区完成固定资产投资同比增长5.1倍，拉动河北全省投资增长6.1个百分点。

(责编：王仁宏、吕骞)