随着云计算、大数据、物联网，工业互联网，区块链，人工智能等技术成熟度持续提高，数据智能技术为数字经济注入了新活力。在近日召开的阿里云峰会上，阿里云智能研究员、产品解决方案总经理曾震宇表示，数据智能技术已经深入到传统行业中，传统行业蕴藏的数据潜力前所未有，遇到的挑战也前所未有，传统行业的数据智能升级将是超级数字工程。针对企业数据融合、计算和智能化需求，阿里云发布一站式数据服务。

除数据融合，如何实时处理海量、高并发的数据也是行业数字化面临的一大挑战。据了解，交通运输部路网中心已形成比较完善的大数据管理体系和实践经验，通过高速公路“一张网”，管理来自全国绝大多数省份的海量高速车流和路费结算数据，并在极短时间内完成省际高速费用结算。阿里云提供的在线交易和实时数仓一体化解决方案，不仅支持大流量写入和海量数据实时分析的交易结算清分系统，还融合多源交通数据，可精准识别在途车辆，通过路径拟合还原，构建起高速车流全息数字化。

在北京大兴机场，数字化技术也正在优化乘客的出行体验。阿里云与国内大型航空公司合作，通过智能化进行航路优化、航班编排、飞行跟踪数据分析，不断优化运营效率，还可以提升用户购票、值机、出行、退改签服务体验。通过数据提前收集，精准配餐则可推动绿色发展。对此，曾震宇指出，航空公司智能化不是简单的信息技术应用，而是数据融合治理和对业务场景需求的深度思考与变革。

此外，峰会期间，机械工业第九设计研究院有限公司联合阿里云发布了“汽车数字工厂1.0”行业解决方案。“九院积累多年的行业业务能力加上阿里云的数据技术能力，将为汽车行业客户提供全新的‘数字工厂’，助力中国制造业数字化转型。” 机械工业九院总经理刘世新在大会上表示。

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