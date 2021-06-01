人民网北京6月1日电 （记者车柯蒙）为进一步深化税收领域“放管服”改革、优化税收营商环境，国家税务总局发布《关于简并税费申报有关事项的公告》，决定6月1日起在全国范围内推行财产和行为税合并申报，将城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税、耕地占用税、资源税、土地增值税、契税、环境保护税、烟叶税等10个财产和行为税税种合并申报，实现“简并申报表，一表报多税”，即纳税人在申报多个税种时，不再单独使用分税种申报表，而是在一张纳税申报表上同时申报多个税种，进一步便利纳税人。

针对纳税人普遍关注的怎样进行合并申报的问题，税务总局已向社会发布了《财产和行为税纳税申报表》和《税源明细表》。各税种统一使用《财产和行为税纳税申报表》，申报前，需要填报《税源明细表》维护纳税申报的基本信息，征管系统将根据已有的各税种《税源明细表》自动生成《财产和行为税纳税申报表》，纳税人审核确认后即可完成申报，有效减轻了纳税负担。

合并申报不强制要求一次性申报当期全部税种，纳税人可以自由选择一次性或分别申报各税种，合并申报支持单税种更正。不同纳税期限的税种也可以合并申报。6月1日后，10个税种原有的申报表将停止使用，不动产登记办税有关申报表单仍可继续使用。

近日，国家税务总局“税务讲堂”开讲。税务总局财产和行为税司副司长刘宜担任主讲，聚焦6月1日起实施的财产和行为税合并申报，为纳税人解读新政策的意义和新申报表的填写方法。

针对纳税人普遍关注的怎样进行合并申报的问题，刘宜进行了详细解读。她介绍，税务总局已经向社会发布了《财产和行为税纳税申报表》和《税源明细表》。纳税人使用《财产和行为税纳税申报表》进行申报。申报前，需要填报《税源明细表》维护纳税申报的基本信息，征管系统将根据各税种《税源明细表》自动生成《财产和行为税纳税申报表》，纳税人审核确认后即可完成申报。“《税源明细表》是后续管理的基础数据来源，也是生成纳税申报表的主要依据，纳税人可以自由选择维护税源信息的时间，既可以在申报期之前，也可以在申报期内。”刘宜说。

那么，纳税人应如何维护税源信息呢？对此，刘宜表示，对于城镇土地使用税、房产税、车船税等稳定税源，可以“一次填报，长期有效”。对于耕地占用税、印花税、资源税等一次性税源，纳税人可以在发生纳税义务后立即填写税源明细表，也可以在申报时填报所有税源信息。例如，某企业按月汇总缴纳印花税，分别在8月5日、10日、15日、20日签订应税合同，既可在合同签订当天立即填写印花税税源明细表，也可以在9月纳税申报期内，一并填报所有税源信息。她还提示，当纳税人发现错填、漏填税源信息时，可直接修改已填写的税源明细表，然后继续申报或更正申报。

各税种纳税期限不一致是否能合并申报呢？刘宜给出了肯定回答。首先，按期申报但纳税期限不同的税种可以合并申报，她举例说，某企业按季度缴纳城镇土地使用税，按月汇总缴纳印花税，则在7月征期内，该企业可以合并申报2季度城镇土地使用税和6月份印花税。其次，按期申报与按次申报的税种也可以合并申报，她举例说，某企业按季度缴纳城镇土地使用税，6月20日收到自然资源主管部门办理占用耕地手续的书面通知，则在7月纳税申报期内，该企业可以合并申报2季度的城镇土地使用税和6月20日的耕地占用税。“但需要注意的是，耕地占用税的申报应符合税法30日纳税期限的规定。”刘宜提醒道。

有纳税人对合并申报是否影响房地产交易税收申报十分关心，刘宜对此作出说明：“目前，纳税人申报房地产交易税收时，一般使用不动产登记办税的综合申报表一并申报增值税、所得税、印花税、契税等税种，具体包括增量房交易申报表、存量房交易申报表和土地交易申报表。财产行为税合并申报后，这些申报表单仍然可以继续使用。”

刘宜还表示，合并申报不强制要求一次性申报当期全部税种，纳税人可以自由选择一次性或分别申报各税种，合并申报支持单税种更正。6月1日后，10税种原有的申报表将停止使用。

此外，财产行为税合并申报不影响各税种完税证明的开具。纳税人可登录电子税务局进行合并申报，也可在办税服务厅申报窗口办理业务，申报纳税后，按照现行规定申请开具完税证明。

(责编：王仁宏、吕骞)